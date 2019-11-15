香港示威者在大學校園內屯積糧食、製作武器備戰

香港警察在15日傍晚的記者會上表示，香港的多所大學校園已被暴徒佔據接管，被改造為暴徒基地，校園遭到大量破壞，校方已無力管理，已成為香港最危險的地方。不過下午中文大學校長段崇智公開信發布後，幾個聚集示威較多的校園陸續有參與者離開，僅中文大學與理工大學人數較多，但理大人數在傍晚時已不滿百人，且持續減少中。

據《東網》報導，香港警察公共關係科總警司謝振中表示，過去一天暴徒在部分大學校園內造成更大破壞，校內設施成為練靶場，校巴等車輛被用作運汽油彈，有人設檢查站不准部分傳媒進入。

香港中文大學內的示威者，從學校庫房內拿來體育競賽用的弓與箭，準備用來對抗防暴警察。（圖／路透）

他說，有多間大學被改造成暴徒基地、罪惡溫床，大學已成為香港最危險的地方。暴徒佔據接管校園，用作製造汽油彈及武器的兵工廠，令大學成為暴亂的橋頭堡。各大學管理層不能完全遊說學生，亦管不到校園及校內暴徒。

另據《香港01》報導，今天香港各地仍出現堆積雜物妨礙交通，多處道路被設置路障，數個地鐵站仍有示威，其中地鐵九龍塘站與紅磡站還被扔汽油彈，部分地鐵站服務受阻，中環、銅鑼灣、太古等地有市民與示威者在馬路上遊行，示威者行進至港交所門外遭安全警衛阻攔，高喊口號後離去。

聚集在香港理工大學內的示威者刨起地磚，準備當作對抗警方的武器。（圖／路透）

香港理工大學內堆滿了泡麵與日常生活用品，預備與警方長期對抗。（圖／路透）

此外，市街上有部份市民開始自發性清除路障與雜物，不少企業職工也加入清除路障行動，讓道路能恢復通車。許多示威地點看到防暴警察在警車內或街旁戒備，直升機在上空盤旋，民安隊成員在警察戒護下清路障與雜物。

晚間8時許，仍有示威者在旺角盤桓，部份開始在彌敦道砌磚堵路。防暴警察抵達後，對示威者舉起藍旗，要求立即離開，不久後警方發射催淚彈，並要求路旁行人與記者後退。

今天下午中文大學校長段崇智今天發表公開信說，目前校園已被外來人士在內的蒙面示威者佔領，他要求所有外來人士立刻離開中大，也呼籲少部分仍然留在校園的成員盡早離開。假如大學不能繼續履行其基本使命及任務，學校必須尋求相關政府部門協助，以解除當前的危機。

其他校園部份到傍晚時分，除少數一二個大學仍聚集大量示威者之外，許多學校的示威者已漸散去，留下大量雜物與垃圾。部份示威者稱，經過討論，已決定棄守浸會大學，示威者陸續離開；城市大學仍有人在搬運物資，但氣氛平靜，人數亦較少；理工大學示威者18:30在校內廣場播放政府記者會，但僅10名學生觀看，手執擴音器學生表示，理大內示威者已不滿百人。

警察公共關係科高級警司江永祥在記者會上表示，昨日警方拘捕58人，介乎12至62歲，涉嫌非法集結、藏有攻擊性武器、縱火、襲警、身處非法集結時使用蒙面物品、遊蕩等罪。警方昨使用194發催淚彈、58發橡膠彈、14發布袋彈、9發海綿彈。

(中時電子報)