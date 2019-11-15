台北市影委會積極輔助國片與國內影視人才走向國際，連連創出佳績，影委會多年辦理「台北電影學院」的成果令鹿特丹國際影展團隊感到驚豔，因此邀約合作「2020鹿特丹影展製片人才培育工作坊」，透過2019年台北電影學院國際製片工作坊，由講師們共同選拔出一名優秀製片，於明年1月前往鹿特丹參與培訓。

首位獲得台北市電影委員會推薦人選為榮獲2019台北電影學院製片工作坊「最佳潛力製片」的《瓦蒂》製片李怡德，她以自身電視台記者經歷，深刻描述非法移工在台處境，書寫新台灣人的生命議題與勞權困境，於影委會辦理製片工作坊培訓的5日期間，獲得國際知名影展選片人及製片5位導師一致認可，因而獲選代表參與鹿特丹製片工作坊。

李怡德將於明年1月25日至1月29日間，由影委會陪同協助參與國際培訓，包含提案與溝通技巧、國際籌資與合製、市場策略與預算規劃等主題，同時將與國際王牌製片晤面交流，快速拓展人脈與眼界，李得知自己獲得這樣的機會時，也表示：「太幸運了！非常期待這次的培訓，相信會有滿滿收穫。」

(中時 )