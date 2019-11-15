星宇機器人蛋寶是招牌人物。圖：星宇提供

眼睛會說話的空姐凱蒂，得到很多粉絲點名誇讚。圖：星宇提供

單眼家族中最討喜的單眼妹。圖：星宇提供

星探者周邊商品任一品項限購兩個。圖：星宇提供

星宇航空「StarWonderers星探者」機上安全影片，以擬真的3D動畫技術打造「星宇宇宙」，其中的星際旅客各個生動有趣，星宇臉書專頁上已經看到粉絲紛紛點名最愛，還要求星宇推出貼紙與公仔，預料這些「星際旅客」將成為熱門的卡通人物，還可紅到海外去。

為了生動的詮釋機上人物，製作團隊特別創造了星際旅客-StarWonderers（星探者），包括星宇機器人「蛋寶」、閤家出遊的「單眼家族」、長相如同背包的「背包客」、會隱形的「嘻嘻叔叔」、喜愛音樂的「雷鬼咖」及「腸客」、孔武有力卻擁有赤子心的「火山哥」、水靈大眼的空姐「凱蒂」等，星宇預告這些角色未來將不定期出現在星宇航空的各式文宣或社群中，擔任飛安大使的任務

寵愛粉絲的星宇，今（15）日上午召開記者會發布影片內容後，緊接著連辦七場放映會，讓980名粉絲進場觀賞影片。報名活動不到一小時就額滿，有遠從中南部專程北上的粉絲，現場場外販售星探者周邊商品，單筆消費滿1,000元還可參加「星探者扭蛋機」抽週邊商品，最大獎「全單免費」。

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