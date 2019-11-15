2019第二屆亞洲女子棒球錦標賽15日進行冠軍戰，中華隊遇到上屆冠軍日本隊，誓言要報複賽大比分落敗之仇，謝鈺瀅掛帥先發僅被敲6支安打，可惜中華隊在4局留下滿壘殘壘，最終以1比2落敗，獲得本屆亞軍，而日本則蟬聯冠軍。

在大陸中山舉行亞洲女子棒球錦標賽，中華隊在決賽前僅敗給日本隊，闖進冠軍戰後誓言復仇，曾旅日的謝鈺瀅此屆首度登板，僅被敲6支安打、送出4次三振，不過日本隊在3局下靠小櫃莉央清壘安打，攻下2分先馳得點，雖然謝鈺瀅即時回穩，從此守住不失分，不過仍可惜無緣逆轉。

4局上半中華隊開啟攻勢，宋智瑄、曾琪、黃巧芸連3棒安打攻占滿壘，謝鈺瀅選到保送擠回1分，可惜日本先發投手小野寺珈南回穩迅速，化解滿壘危機，不讓中華隊再添分數。

中華隊攻勢全集中在第4局，接下來遭日本隊封鎖，沒機會逆轉戰局，最終就以1比2敗給日本，奪下亞軍，日本則連2屆拿下冠軍。

(中時電子報)