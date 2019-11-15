今年6月間唐姓婦女晚上騎機車下班，撞到馬路的牛隻，唐婦當場昏迷送醫後不治，留下3名年幼兒女。警方至今只找到疑似肇事牛隻主人，家屬無從求償希望請求國賠。

日前台東縣議會定期大會，縣議員楊秋珍在縣政總質詢時表示，唐姓少婦6月間夜間下班，撞上牛隻後喪命，警方至今未宣布破案，唐婦的公公帶著3名孫子四處陳情，希望討公道，她也多次陪同到警局關心案情，但都沒下文。

楊秋珍認為公部門有管理疏失，將協助請求國家賠償。台東縣長饒慶鈴也認為此方向可行。楊秋珍今天接受記者訪問時表示，她將幫助家屬向公路局和台東縣政府提出國家賠償。楊秋珍說，在事件剛發生時，她就找過台東縣政府農業處，農業處說會訂出管理辦法，接著開始在飼養的牛隻耳朵打標號，但是後續都沒說到賠償的問題，因此她才會希望幫家屬向縣政府提出國賠。

唐姓婦女的公公接受記者訪問時表示，媳婦在今年6月16日晚上8時左右，下班騎機車回家，在東海岸台11線東河路段撞到牛，當場昏迷送醫後不治，留下3名不到10歲的兒女。

他說，事發後，他到派出所陳情，希望能找出牛隻飼主，還有案件偵辦進度，但都沒有確切的消息，警方也未告知涉嫌人是誰。孫子的生活費用都靠旁人救濟，他年紀也大了，不知道往後還有多少時間照顧孫子，因此才拜託楊秋珍，看是否能提出國賠。

台東縣警察局成功分局表示，肇事牛隻在事故後已離開現場，並未找到。警方經過調查有針對該地區一位涉嫌重大飼主移送台東地檢署偵辦。台東地檢署主任檢察官黃榮德表示，地檢署有收到警方函送偵辦，目前檢察官尚在調查中。

(中時電子報)