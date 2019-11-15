仁德明直宮贈送連任成功幸運物給蔡英文。(曹婷婷攝)

蔡英文陪同王定宇走訪5間廟宇。(曹婷婷攝)

蔡英文總統今天下午陪同尋求連任的現任立委王定宇、立委參選人林宜瑾一連走訪東區、仁德區、歸仁與關廟5廟宇，蔡英文舉香港為例，大家都看到香港人辛苦爭取民主自由，4年一次總統、立委大選是台灣人民展現集體意識時刻，國際社會都在看台灣這場選舉，都在看台灣人明年1月11日作什麼樣的選擇。

蔡英文說，國際社會想幫助台灣，也看台灣人有無決心來保護自己的國家，唯有台灣人自己有決心、覺醒，讓國際社會聽到我們的聲音，4年一次的總統及立委大選是台灣人民展現集體意識時刻，也是最好的機會。

她說，這次投票最重要的意義，是投給台灣的民主自由主權，向國際社會證明，台灣人決心保護自己的國家，台灣的主權不能模稜兩可，並向中國喊話，「台灣不接受一國兩制」。

蔡英文提到，大家現在都看的到香港發生的事情，香港人辛苦爭取自己的自由主權，因為香港的主權在中國手中，不過，台灣主權在2300萬台灣人的手中，台灣要顧好主權，經濟、國防、社會照顧等也都要顧好，如此，台灣才有自己的民主自由。

蔡英文這趟南下輔選王定宇，她推崇，王定宇在立法院是戰將、是國防外交委員會重要的立委，總統有許多國防外交的政策都需要立法院同意，許多大案件都是王定宇在立法院幫忙協調，希望大家一票王定宇、一票蔡英文，守護台灣本土主權。

王定宇強調，這次他的對手是高知名度、曾任國民黨主席的洪秀柱，選戰最後剩2個月，他會全力衝刺，讓蔡英文連任，民進黨席次過半。

(中時 )