德國之聲中文網15日報導，多名激進組織「伊斯蘭國」（IS）的支持者本周被從土耳其遣返回德國。他們是否應該立即受到關押？人們對他們存在恐懼心理，但若關押他們，是否有法律依據？這些問題亟待釐清。

據報導，14日下午，遣返專機抵達柏林泰格爾國際機場，他們走出機艙時，雖沒有被立即戴上手銬，但被警車載走。這個剛從土耳其遣返的家庭有很多成員，有德國籍，也有伊拉克籍。目前，沒有下達對他們的逮捕令。

這家人原來生活在下薩克森州的希爾德海姆市，於大約一年前前往土耳其。土耳其政府將這個家庭的父母以及2個成年孩子和3個未成年孩子定義為IS支持者。本周一，安卡拉宣布，將遣返類似的家庭，並稱德國有義務收容。

德國警方把這戶人家劃歸為「薩拉菲運動」（Salafi movement）成員，即伊斯蘭教極端保守的那部分。下薩克森州刑警局目前還無法斷定，他們是否支持過IS，是否在敘利亞待過。

埃爾德姆律師（Mahmut Erdem）對德國之聲表示，「法治國家必須拿出證據。作為法學工作者，我知道，在該案中拿出證據是困難的。」埃爾德姆曾為多個離開德國、前往IS的家庭成員擔任辯護律師。他致力於讓這些人從敘利亞或者土耳其重返德國，即便他們中間有人手上沾有鮮血。

埃爾德姆認為，必須讓受害者在德國法庭作證。然而，敘利亞局部地區戰爭仍在繼續，德國與該國斷絕了外交關係，因此澄清事實難度很高。不過另一方面，敘利亞庫德族人表示，願意與德國有關部門進行合作。

目前，有95名德籍IS支持者分別關押在土耳其、敘利亞或者伊拉克。德國國內對其中的33人已開啟司法程序，對26人已下達逮捕令。

德國之聲指出，在這類案子上，只有聯邦總檢察官有權下達逮捕令，而只有在「緊急懷疑」的情況下，即嫌疑人事實上極有可能是罪犯的情況下。埃爾德姆說，此時，「可以在機場直接實施逮捕」；但具體到這家人，證據並不足。

另一個從土耳其被遣返的家庭也有類似經歷。當土耳其軍隊襲擊敘利亞北部庫德族人地區時，這家人從庫德人看守營逃出，來到土耳其後也被關押起來。德國警方目前也未對他們下達逮捕令，同樣因為「支持國外恐怖組織」的證據不足。

被遣返者受安全監控嗎？是的。因為安全部門希望蒐集證據，破獲IS的恐襲計劃。埃爾德姆律師說，只要調查程序開始，這些被遣返者就受到警方監督，「必要時採取有效措施」。這些旨在阻止逃跑的措施包括：禁止出國以及吊銷護照等。

德國政界有拒絕接收IS支持者的聲音。他們認為，因過多的監督程序，警方和法庭都將疲於奔命。聯邦政府對該問題也不做積極表態。今夏以來，德國只收留了疑似IS成員的未成年兒女。

註銷被遣返者的德國國籍？不可以。德國今年制定了一條法律，即恐怖組織的成員若擁有另一國國籍，他的德國國籍將被取消。但該法不適用於IS成員，因為他們是該法制定前離開德國的。過去數年，有約1000多名德籍人士前往敘、伊參加IS的戰鬥。

(中時電子報)