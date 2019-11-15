俄羅斯媒體衛星通訊社，最近委託旅遊網站Tutu.ru進行一項令人會心一笑的投票，發現從旅館退房時會A走免費物品的遊客，最愛的是衛生用品，拿走這些東西不見得是貪小便宜，而是希望留下對於這個度假地點的回憶。

衛星通訊社報導，投票題目簡單直白，就是「你通常從飯店拿走哪些東西？」

結果出爐後發現，竟然有高達23％受訪者坦承，他們退房時，會把所有能帶走的免費用品都搜刮一空。不過，也並非所有人都會A走飯店的免費物品，將近6成受訪者說，從來沒拿過任何東西。

而會順手帶走飯店用品的旅客中，高達55％選擇衛生用品，例如肥皂、牙刷、洗髮精、沐浴乳，甚至連衛生紙也不放過。不過這些人說，他們A走衛生用品，除了之後還用得到，另外還能留下對這個度假地點的回憶。

其他免費用品雖然沒那麼受歡迎，還是有人愛。會Ａ走拖鞋的占8％，拿走針線包的旅客有5％，茶包和咖啡包約4％。

(中時 )