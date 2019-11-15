今（15）日在東京巨蛋球場進行的韓國、墨西哥之戰，韓國在5局下一舉攻得7分逆轉超前，終場就以7比3擊敗墨西哥隊，戰績3勝1負與日本隊並列領先。韓國隊也成為今天的大贏家，除了拿下亞太區1張奧運門票，本屆賽會也確定由日本與韓國於17日晚間爭冠。已拿到奧運門票的有以色列、韓國與地主日本，今天美、墨也會有一隊出線。

明晚在東京巨蛋進行的日本、韓國之戰是複賽壓軸戲碼，勝隊拿下複賽第1，敗隊戰績3勝2負雖與墨西哥相同，但日、韓都贏過墨國，還是能以複賽第2名晉級冠軍戰，因此確定由日韓爭冠，墨西哥落居複賽第3。

明天中午的中華、澳洲之戰，中華隊若贏球，與美國同為2勝3負，但因對戰落敗，美國將獲第4，可晉級決賽與墨西哥打季軍戰，並且爭奪美洲區1個奧運席次。中華隊獲第5名、澳洲第6名。

如果是澳洲擊敗中華隊，將與美國同為2勝3負，但因對戰曾贏美國，澳洲將以第4名晉級決賽，於後天午場與墨西哥爭奪季軍。同時美國掉到第5，美洲區奧運席次也將拱手讓給墨西哥，第6名爐主則為中華隊。

而在韓國擊敗墨西哥後，中華隊也確定無緣在世界12強賽取得東奧門票，所幸10月間在亞錦賽拿到冠軍，順利取得明年「6搶1奧運資格賽」門票，確定參賽的有中華、大陸、荷蘭，2隊由泛美資格賽產生，1隊由大洋洲資格賽產生，應該是澳洲。

「6搶1奧運資格賽」將於明年4月1日至5日在台中洲際球場與雲林斗六球場舉行，也是中華隊打進奧運的最後機會，比賽採單循環制，連打5天，第1名才能搭上東奧末班車。

(中時電子報)