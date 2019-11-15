大陸已開始啟動商用5G服務，正式進入5G時代。市場調查公司GSMA Intelligence的研究發現，5G發展會在未來幾年突飛猛進，但全球發展速度不一，大陸、美國、日本及南韓將引領風騷，估計在2025年左右，全球5G用戶超過一半來自這四個國家，而歐洲則會大幅落後。

GSMA Intelligence研究指出，5G由陸、美、日、南韓4國帶動，其中南韓發展速度最快，預期至2025年，當地66%行動網絡使用5G，美國為50%、日本為49%、大陸則是35%，4國的5G普及率都遠高於全球平均的18%。

反觀歐洲，5G發展相對較慢，2025年普及率僅30%。

因5G頻寬較大，可容納大量裝置同時連結，構建物聯網。GSMA Intelligence估計，整個物聯網計劃產值可突破1兆美元，與去年全球整個行動工業產值相當。

不過GSMA Intelligence估計，舊一代的4G不會被淘汰，配合低階Android手機，料在新興國家如墨西哥、印度、印尼等仍很普及，估計2025年左右，全球仍有59%用戶使用4G。

(中時 )