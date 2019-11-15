華夏科技大學商管學院今（15日）舉辦「2019商管學院實務專題創意競賽」活動。（華夏科技大學提供／葉書宏新北傳真）

華夏科技大學商管學院今（15日）舉辦「2019商管學院實務專題創意競賽」活動。（華夏科技大學提供／葉書宏新北傳真）

企業管理系二技四年級陳以凡、黃耀德、張議文看準政府推出秋冬國旅補助政策，結合休閒活動企劃課程規畫出一日遊行程，將理論與實際結合。（華夏科技大學提供／葉書宏新北傳真）

華夏科技大學商管學院今（15日）舉辦「2019商管學院實務專題創意競賽」活動。（華夏科技大學提供／葉書宏新北傳真）

企業管理系二技四年級李思頻、黃玉萍、王雅竹、劉玉花結合觀光餐飲DIY，以「滾元寶－茶葉蛋手作」為主題。（華夏科技大學提供／葉書宏新北傳真）

「東京奧運發大財－台灣運動鞋供應鏈之研究」作品結合奧運題材及台廠供應鏈時事議題也獲得競賽優勝。（華夏科技大學提供／葉書宏新北傳真）

華夏科大「2019商管學院實務專題創意競賽」活動

華夏科技大學商管學院今（15日）舉辦「2019商管學院實務專題創意競賽」活動，吸引共44組大專及高中職組參賽、逾百名學生，其中，華夏科技大學企業管理系團隊以「居家智能藥盒之服務創新模式」榮獲第2名，該組將區塊鏈應用導入智能藥盒，獲得評審們青睞。

商管學院院長謝百鈎致詞時提到，學生未來踏入職場後，創新、創意是相當重要的事情，一般的事物眾所皆知，但必須要有突破性的想法，看了一下各組的作品都相當有意義，建議參賽各組也可以參觀其他組的作品，可以對於自己未來有更好的啟發。

歷經約3個小時評選，企業管理系學生王雅竹、郭家齡、顏維庭、蔡淑娟以「居家智能藥盒之服務創新模式」榮獲第2名佳績。郭家齡表示，發想概念來自於本身有服藥的需求，為照顧年長及年幼者有服藥需求，將區塊鏈應用在健康照護產業。

另外，企業管理系二技四年級李思頻、黃玉萍、王雅竹、劉玉花結合觀光餐飲DIY，以「滾元寶－茶葉蛋手作」為主題，茶葉蛋搭配金箔，相當吸睛。簡報中詳細介紹每個步驟，也吸引不少學生拍照學習。

值得一提，企業管理系二技四年級陳以凡、黃耀德、張議文看準政府推出秋冬國旅補助政策，結合休閒活動企劃課程規畫出一日遊行程，將理論與實際結合，亦獲得競賽優勝。

「東京奧運發大財－台灣運動鞋供應鏈之研究」作品結合奧運題材及台廠供應鏈時事議題也獲得競賽優勝。

華夏科技大學企業管理系系主任朱默庵指出，該競賽不僅培養學生創意發想與實作能力外，透過團體競賽過程，也可提供學生將所學專業知識轉化成實務創作的機會，培養學生未來在該領域的能力與就業機會。

(中時 )