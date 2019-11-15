美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）接受福斯新聞採訪時表示，在達成協議前，實際上並沒有任何協議，重要的是美中雙方都希望達成協議，「極有可能」達成這項協議。

香港信報15日報導，羅斯續稱，美國不是與中國達成協議，就是保持關稅，而魔鬼存在於細節中，現在還剩下最後一些細節。

羅斯指出，美國15日將與中國透過電話磋商貿易協議，並稱中國的農產品採購與執行是一個問題。至於華為方面，羅斯認為，華為不是美國5G網路的合適參與者。

(工商 )