美商務部長：中美達成貿協 很有希望 22:002019/11/15 工商 蘇崇愷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）接受福斯新聞採訪時表示，在達成協議前，實際上並沒有任何協議，重要的是美中雙方都希望達成協議，「極有可能」達成這項協議。 香港信報15日報導，羅斯續稱，美國不是與中國達成協議，就是保持關稅，而魔鬼存在於細節中，現在還剩下最後一些細節。 羅斯指出，美國15日將與中國透過電話磋商貿易協議，並稱中國的農產品採購與執行是一個問題。至於華為方面，羅斯認為，華為不是美國5G網路的合適參與者。 (工商 ) #協議 #美國 #羅斯 #中國 #華為 也許您會感興趣 推薦閱讀 美10年公債殖利率 挑戰2％ 04:102019/11/11 全球財經 華為禁令大限剩一周 任正非有自信能順利脫身？ 21:352019/11/11 財經 景順、經濟學人智庫調查：逾八成全球投資者 加碼中國 04:102019/11/12 全球財經 寄望美國「光復香港」恐是拜錯菩薩 09:562019/11/12 國際 財報出爐！前3季已有33家賺逾一個股本 11:522019/11/13 財經 美國會議員堵資金湧陸 FRTIB不甩 04:092019/11/15 焦點新聞 李成才把中國故事 講給中國人聽 04:092019/11/15 話題觀察 景氣指標恐失準 美經濟短期無衰退風險 04:092019/11/15 金融．稅務 華為Mate 30 Pro登台 不支援GMS 04:092019/11/15 產業．科技 港府回應美國會報告 重申勿干預港內政 14:522019/11/15 兩岸 兩岸熱門新聞 公務員參加示威被捕 港府：即時停職 - 兩岸 港警指大學成暴亂基地 媒體：示威者漸離開校園 - 兩岸 九港校校長聯合聲明：校園成政治角力場所 籲和平與秩序 - 兩岸 - 旺報 最低溫負38.3度 「大陸最冷小鎮」美如冰雪世界 - 兩岸 - 旺報 不滿港警聲明 中大示威者再以汽油彈封路 - 時政 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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