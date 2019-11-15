曾國城15日出席公視全新第九季「一字千金鬥字英雄會」首錄，請來實力堅強的各台主播：壹電視陳雅琳、TVBS鄭凱云、知名主播蕭彤雯、華視房業涵、知名主播岑永康、年代林昆鋒、寰宇黃志豪及FOX體育台王博麟上節目，實測他們的中文書寫程度之外，更爆料這輩子最難念的字，其中包含「氘」、「虤」、「惢」、「賁」的讀音。

陳雅琳一亮出「氘」字，曾國城說：「這是稀有氣體！絕對不是唸『ㄕㄢˋ』！」岑永康說：「在主播檯上，就會說是有一種特殊的氣體！」含混帶過。最後，陳雅琳揭曉，唸「ㄉㄠ」，完全跌破大家眼鏡！

鄭凱云一亮出「虤」字，就說要大家猜是「虎虎生風」還是「兩隻老虎」？陳雅琳試猜讀音同「虎」字；鄭凱云再提示意義是「老虎發怒的樣子」，曾國城猜讀音同「飆」，岑永康猜讀音同「吼」，老虎中發怒的聲音，狀聲詞，結果，鄭凱云宣布讀音竟是「ㄧㄢˊ」，還是某位將軍的名字，令人大開眼界。

王博麟一亮出「惢」字，提示是宮廷劇中宮女的名字，房業涵立即脫口而出：「叫ㄙㄨㄛˇ心」，王博麟說，「惢」這個字意思是「心眼多，心思審密」。

最後，由曾國城亮出錯了40年的字「賁」，女主播們紛紛唸出「ㄅㄣ」，岑永康則試猜「ㄈㄣˋ」，曾國城解答是「萬馬奔騰的『ㄅㄣ』！」

過去曾上過「一字千金」節目的藝人，以沈玉琳、阿松展現超乎水準的國語文程度，最令曾國城感意外。曾國城也向金鐘獎搶盡鋒頭的男主角、女主角們吳慷仁、修杰楷、邱澤、謝盈萱招手，放膽來上節目，還說：「我已經注意她（謝盈萱）很久，她的語言能力很強，表達能力跟表現方式很讚，而且表情之豐富，站在文字舞台上，應該會有不同的效果。」讓她換一個方式面對自己考驗，會變成什麼樣子，值得期待！

(中時 )