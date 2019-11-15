林書豪15日雖提前面臨犯規危機，最後仍貢獻26分、4助攻與3籃板，搭配翟曉川27分、漢米爾頓25分16籃板，北京首鋼有驚無險以100比91氣走地主江蘇肯蒂亞，目前5勝1敗，戰績依舊排在第2，接著20日回到主場上演「北京內戰」。

江蘇此役只用單外援應戰，因為布萊克尼受傷，取代他的吉布森還沒趕到大陸，不過北京也少了被禁賽的方碩，林書豪首節只有三分出手1次沒進，僅靠罰球得到5分(罰8中5)，雙方打完首節，北京意外以25比26落後地主江蘇。

北京抓住次節雙外援優勢，隨即靠著林書豪、漢米爾頓兩人火力取得超前，更在上半場結束前，攜手打出一波9比2小高潮，一度取得52比44領先，但江蘇也馬上追分，打完上半場，北京54比50領先，豪哥半場11分、2助攻。

第3節續用雙外援的北京，竟被江蘇不僅追上，還一度取得69比67超前，幸好林書豪開始飆分，獨自帶領北京打出16比4攻勢，也讓北京打完前3節，重新取得83比75領先，豪哥單節貢獻13分，卻在此節快結束時吞下第5犯。

儘管林書豪面臨犯滿危機，北京末節仍靠翟曉川三分外線，以及漢米爾頓內線單打，一度擴大領先優勢到16分，打到最後2分36秒，北京換上豪哥企圖穩住勝局，他一上來就是切入取分，更順利拖完剩餘比賽時間，幫助北京贏球。

林書豪全場投14中6，含三分球2投中1，罰17中13，讓他順利替北京公益團體募得9000人民幣的善款，因為本季只要他投進1顆三分球，他跟北京球團各捐3000人民幣，加上江蘇賽前宣告只要豪哥1次三分沒進就捐3000人民幣。

(中時電子報)