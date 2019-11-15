魏嘉瑩推出第二張創作專輯《夜空裡的光》，最新主打〈剛剛好 的眼淚〉MV上線，邀請SpeXial子閎和高校女神席惟倫擔任男女主角，選在大同大學拍攝，為了演出歌中的情緒，扮演小情侶的子閎和席惟倫自編台詞，甜蜜橋段或是吵架劇情都十分入戲，魏嘉瑩也在MV中再度延續之前的〈花香〉演出花店小店員，作為說出這段故事的人。

魏嘉瑩新歌〈剛剛好 的眼淚〉MV邀請SpeXial子閎和高校女神席惟倫擔任男女主角。（小魏工作室提供）

魏嘉瑩在之前的〈花香〉MV中就是賣花人，她也是很「實在」的花店小店員，「一支花賣50塊，但如果是2支，就要賣200，因為一加一大於二，成雙成對的花心意可是不一樣。」其中有段畫面是子閎和席惟倫要買花，魏嘉瑩很「實在」的介紹：「這是紅花、這是白花、這是黃花，一支50兩支200 。」讓男女主角和工作人員全笑翻，忍不住想指點魏嘉瑩「她賣的到底是什麼花？」

拍完MV之後，魏嘉瑩終於認得了其中一種白色的「荼蘼花」，而荼蘼花開意指的是感情的結束，與〈剛剛好 的眼淚〉所寫的遺憾不謀而合，魏嘉瑩打趣說：「看來多拍幾支MV我就會多認識幾種花了。」清新校園戀情故事一上線就引起歌迷們熱烈討論，還有歌迷表示：「只要是魏嘉瑩賣的花，有多少我都買下來。」

魏嘉瑩日前推出第二張創作專輯《夜空裡的光》。（小魏工作室提供）

魏嘉瑩11月23日開始將從老家台中展開北、中、南三場簽唱會，12月20日也將在台北三創Clapper Studio舉辦「夜空裡的光」專場演唱會，11/16上午11點，KKTIX、FamiPort 全面開賣，詳細簽唱會及演唱會資訊及魏嘉瑩最新的消息都會在官方臉書專頁公佈。

魏嘉瑩在新歌〈剛剛好 的眼淚〉MV中飾演花店店員。（小魏工作室提供）

(中時 )