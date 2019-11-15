被名嘴指涉與國民黨總統參選人韓國瑜，共同參與買房事件的扶輪社曹小姐，經過多日隱忍，終於發聲：自己非李佳芬閨蜜，只是一位努力工作的小人物，不值得媒體報導。

這位扶輪社曹綺年透過本報發表聲明，「我進入職場已三十多年⋯經由努力，也慢慢累積經濟能力。原本買屋自住、小屋換大屋，是很多人必經的過程⋯」曹小姊認為這原本是一件很開心的事，「但台肥建造的品質卻出乎我的預料。投入大筆積蓄，換得不愉快的經驗，這種重傷，相信不會有人希望發生。」

關於與李佳芬女士的關係，曹綺年說與她在韓市長就任前，就只碰過兩次面，而且都是在有許多人的場合，「請問，這樣的標準就是《閨蜜》？」

曹指出某報日前刊出所謂的「每月到五星級飯店喝下午茶」圖文，完全扭曲事實！她說該照片乃是幾年前扶輪社社慶典禮的合照，個人也完全沒空舉辦什麼貴婦下午茶，媒體如此捏造新聞，令人遺憾。

曹綺年表示自己只是一個努力工作的小人物，沒有追蹤報導的價值，之所以不回應是為了維持工作品質及對同事尊重，懇請外界讓她有平靜生活！

以下為聲明全文：

親愛的媒體朋友你們好。

請見諒！我無法在工作時一心二用，突如其來與工作無關的事(除非家人）我一概不予回應，沒有理由，只是要保持工作的品質及對同事的尊重。

我進入職場已三十多年，見証過台灣經濟的起飛，經由努力，也慢慢累積經濟能力。原本買屋自住、小屋換大屋，是很多人必經的過程，這原本是一件很開心的事，但台肥建造的品質卻出乎我的預料。投入大筆積蓄，換得不愉快的經驗，這種重傷，相信不會有人希望發生。

關於與李佳芬女士的關係，我與李小姐在韓市長就任前，就只碰過兩次面，而且都是在有許多人的場合，請問，這樣的標準就是《閨蜜》？

扶輪社友大家就像是一家人，除了聯誼也一起做公益，某報日前刊出所謂的「每月到五星級飯店喝下午茶」圖文，完全扭曲事實，該照片乃是幾年前扶輪社社慶典禮的合照，個人也完全沒空舉辦什麼貴婦下午茶，媒體如此捏造新聞，令人遺憾。趙先生過去是我們社友，社𥚃的公益活動，不曾缺席。他們一家人長年以自身力量關懷社會，默默定期捐款，並支助了多位經濟弱勢醫學院的學生，讓他們專心讀書；同時擔任喜願協會志工，出錢出力為重症病童圓夢。社會上有很多正向新聞值得報導，我只是一個努力工作的小人物，沒有追蹤報導的價值，懇請讓我維持生活的平靜！你們辛苦了！

祈禱上帝愛你們！菩薩保佑你們

曹綺年 敬上

108.11.14

(中時電子報)