即將邁入周末出遊時刻，民眾最關心的不免就是天氣狀況。明天(16日)隨著東北季風減弱，白天氣溫將回升，屆時高溫將在27至31度左右，同時因為水氣偏少，將是晴朗舒適的好天氣，非常適合出遊，但入夜至清晨溫度依然偏低，僅16到20度左右，最大溫差恐超過11度。

颱風部分，26號輕颱「海鷗」將會繼續朝菲律賓呂宋島移動，且由於會遭受到強烈東北季風壓迫，路徑更偏南，不會對台灣造成直接影響。但《台灣颱風論壇》表示，值得注意的是，「海鷗」接近呂宋島到進入南海的期間內，其濕暖水氣將會北漂台灣，造成北部、東部以及恆春地區出現降雨。

《台灣颱風論壇》也簡單預測接下來一周天氣，分別是：週六(16)全台灣好天氣，白天溫暖舒適，夜晚清晨涼爽。

週日(17)海鷗水氣北上，北部、東部有下雨機會，西部好天氣。

週一(18)鋒面通過，東北季風增強，明顯轉涼，北、東、恆春有下雨機會，其他地區不受影響。

週二(19)東北季風＋海鷗水氣影響，北、東、恆春濕冷有雨，其他地區涼爽舒適不受影響。

週三(20)水氣減少，降雨情況逐漸停止，各地早晚會冷，白天溫暖舒適。

空品部分，中部以及雲嘉南、高屏地區依舊糟糕，達到「橘色」等級。

(中時電子報)