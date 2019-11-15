國民黨台南市黨部主委謝龍介15日晚間驚爆，不論明年大選後自己有無當選不分區立委，都將參選國民黨主席，立即修改「總統不可兼任黨主席」的黨章，讓韓國瑜若當選總統，仍可兼任國民黨主席。

謝龍介在這次國民黨不分區立委名單中，被改列為男性第15名，等於排在國民黨立法院席次實質過半的關鍵角色（第16名），他認為這種則避無可避，願意勇於承擔，為國民黨拼立法院席次過半。

謝龍介隨即表示，但為了推動黨內改革，只要1月11日選舉完，不論他有無當選不分區立委，都將宣布參選國民黨主席選舉，現在他就將啟動全台輔選列車，台灣走透透，輔選國民黨候選人兼為自己黨主席選戰拉票。

謝龍介表示，既然大家對現在的國民黨不滿意，也不能為了一條枯枝砍掉整棵樹，投票時拿到政黨票可以罵三聲，但仍請票投中國國民黨，讓謝龍介進入立法院，國民黨立院席次便能實質過半。

被列為國民黨頭號挺韓大將的謝龍介對韓國瑜明年當選總統信心滿滿，稱自己若黨選國民黨主席，便立刻著手研修黨章，更改國民黨總統不得兼任黨主席的規定，他認為這樣事權不統一，會妨礙屆時已當選總統的韓國瑜進行改革，支持韓國瑜總統兼任黨主席救黨救國。

(中時 )