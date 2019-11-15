來台20年的新住民媽媽陳曙萍，為新北市立圖書館三重東區分館「人人三重寫作班」學員，身為職業婦女的她，過去曾覺得自己像機器人，過著一成不變的生活，直到接觸文學創作，才打開人生另一扇窗，以寫作彌補生活的失落及空虛感，筆耕多年的陳曙萍，更在今年榮獲第15屆「林榮三文學獎小品文獎」，創造精彩的斜槓中年人生。

「隨著孩子漸漸長大，有自己的生活，漸漸地，我發現家中的電視機總是開著，先生除了上班、睡覺，不曾關掉電視，他習慣將自己浸潤在聲音裡，沒了聲音，彷彿失去了自己，坐立難安……」，來自安徽的新住民陳曙萍，以「聲音」為題記錄孩子長大成人後，生活頓失重心的失落及空虛感，寫實又動人的筆觸，引人入勝。

陳曙萍指出，1999年跟著在大陸經商失敗、身無分文的先生來到台灣時，感覺自己就像漂泊的浮萍，生活沒有目標，後來在租屋處附近發現圖書館，從此和孩子在兒童室裡度過一個又一個下午，自己也加入故事志工團隊，成為故事媽媽。並在志工夥伴的邀約下，參加「人人三重寫作班」，開始接觸寫作，至今已有8年時間。

陳曙萍表示，寫作讓她平淡的生活激起了一點浪花，可以從生活的壓力中，有一個人的時間、空間，與自己獨處，雖然中間歷經開店創業的艱辛，一度無力分心寫作，直到最近生意比較穩定，去年又開始寫作課程，繼續提筆創作。

對於此次獲獎，陳曙萍說，沒想到自己的作品會受青睞，隨著孩子漸漸長大，寫作陪伴她度過空巢期的失落與空虛感，為自己帶來美好的中年人生，這趟寫作的航行將會持續下去，沒有終點。

新北市立圖書館表示，三重東區分館開設的「人人三重寫作班」，從民國98年開辦迄今已11年，由作家吳鈞堯與知名詩人顏艾琳指導，一年開辦春秋2期課程，孕育不少「市民文青」，各大報紙副刊也常看見學員的作品，歡迎有興趣的民眾一起加入寫作的行列。

(中時 )