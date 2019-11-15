中華女足左翼陳燕萍（右）下半場破門扳平，興奮的狂奔慶祝。（中華足協提供／李弘斌傳真）

中華女足今晚在台北田徑場的國際友誼賽迎戰泰國，上半場補時階段雖因後防失誤讓客隊前鋒拉提坎吊射破門，不過左翼陳燕萍於第52分鐘側身掃射扳平，只可惜後續多次攻勢總欠臨門一腳，最終與泰國1比1握手言和。

「能夠進球很開心，謝謝進場為我們加油的球迷，讓我們有主場作戰的感覺！」進球的陳燕萍賽後表示，這次參加中華隊集訓，感受到全隊的凝聚力很強，開賽20分鐘後開始掌握球權，就踢得很順，「我覺得因為有木蘭聯賽，球隊各方面表現得很好，我很期待接下來的比賽。」

陳燕萍此役職司左翼，負責替中路的隊長丁旗、小將蘇育萱輸送彈藥，中華隊頂過開賽較被動的局面後，開始發動多次攻擊，可惜丁旗在禁區內接獲陳燕萍的橫傳起腳，卻射得太正，蘇育萱造成泰國後衛解圍失誤，嘗試腳背外側巧射則被門將擋出。中華隊欠缺臨門一腳，上半場補時反遭客隊反擊得手，半場0比1落後。

中華隊日籍教頭越後和男賽前已經指出，這場友誼賽以測試可用之兵為主，換邊再戰立即將「小辣椒」曾淑娥與林欣卉、粘菁云兩名高中小將推上火線。第52分鐘林欣卉在右側底線前吊中，助攻陳燕萍側身掃射破門，中華隊扳平比數。

追平後越後再換上包欣玄、卓莉萍活絡左右兩翼，可惜卓莉萍在右側禁區無人盯防的情況下，右腳勁射又被泰國門將擋出。終場前泰國趁亂吊射，幸好高出門楣有驚無險，最後兩隊握手言和。

中華隊左路傳中，小將林欣卉（左二）奮力搶點，但球被泰國門將先一步以右拳解圍。（李弘斌攝）

越後賽後表示，全隊到齊備戰只有3天，主要還是針對一些基礎的工作去努力，尤其是防守上的基礎。「球隊一開賽20分鐘，相較於木蘭聯賽，泰國球員的速度讓我們踢來有些猶豫，後來開始展開前場壓迫，比賽就變成我們的節奏。可惜我們有得分機會沒有把握，接下來希望可以提升最後一腳的品質。」

中華女足踢完泰國，20日還有客場對緬甸的國際友誼賽，接著12月到釜山參加東亞盃4強決賽。預計明年1月前往日本松山市移地訓練，為2月的東京奧運第3輪資格賽做最後衝刺。

(中時電子報)