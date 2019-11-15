國民黨今天召開臨時中常會，不分區名單大致底定，明天交由中全會行使不同意票。前黨主席洪秀柱晚間在臉書表示，「有憂心，有期待」，肯定黨中央快速回應各方民意，將吳改列第14名，期盼能鼓舞士氣。外界解讀，黨內反吳洪系人馬的反彈力道有望縮減。

國民黨不分區名單歷經五次變動，最終的名單為吳敦義列不分區第14名，謝龍介列15名，邱毅遭剔除改換張顯耀入榜排17名，其餘成員不變，僅做排序調整。

對此，前黨主席洪秀柱晚間在臉書表示，肯定黨中央快速回應各方民意，針對不分區名單進行檢討及調整，其中還包括黨主席吳敦義改列第14名，希望進一步激勵全黨戰鬥士氣的用心。新出爐的名單，還待考驗，人民滿不滿意，相信民意與選票會有公道回應。

洪秀柱說，綜觀新版名單，雖然各有專業，但整體戰鬥力還是令人憂心。民進黨在朝強取豪奪、在野蠻橫抗爭，國民黨在立法院需要展現更強戰力，才能撥亂反正。自己身先士卒，在台南艱困區參選區域立委，就是希望喚起全黨的戰鬥意志。

洪秀柱指出，立委不分區名單，不只是為爭取政黨票，更是國民黨邁向執政、決心向全民負責的具體展現。期待國民黨在爭取勝選的道路上，隨時聆聽百姓的聲音，以國家前途為念，以人民福祉為先，必要時調整步伐，做出正確而有擔當的抉擇。

(中時 )