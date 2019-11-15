香港九位大學校長發聯合聲明，稱某些大學已被示威者控制，校園化身成政治角力的場所，而政府的回應未能化解危機。最後呼籲政府須牽頭聯合社會各界，以恢復公共秩序和社會安定。

聲明全文如下：

大學校長關於香港目前時局的聲明

2019-11-15

香港目前正處於四分五裂的局面，不同社會團體、政黨，以至家庭及朋友之間均存在極大的分歧。過去一星期，本港出現的暴力和對立情況進一步升級﹕某些大學已被示威者所控制、校園內有毒的化學品遭拿走、教職員與同學因擔憂其自身安全而離開校園。這些事件正對大學造成最根本的挑戰。

任何政治觀點，都不能成為肆意破壞財物，威脅他人安全以至使用暴力的理據。令人遺憾的是，當前的社會紛爭，已令大學校園化身成政治角力的場所，而政府的回應至今未能有效化解危機。任何認為大學可以化解這場危機的期望是不切實際的，因為這些極其複雜而艱難的困局，並非由大學造成，亦無法透過大學紀律程序來解決。這些困局反映的是整個香港社會的分歧，政府必須牽頭聯合社會各界，以迅速和具體的行動來化解這一政治僵局，以恢復公共秩序和社會的安定。

香港是我們的家。我們呼籲社會各界共同努力，將和平與秩序帶回香港。

香港城市大學校長郭位教授

香港浸會大學校長錢大康教授

嶺南大學校長鄭國漢教授

香港中文大學校長段崇智教授

香港教育大學校長張仁良教授

香港理工大學校長滕錦光教授

香港科技大學校長史維教授

香港公開大學校長黃玉山教授

香港大學校長張翔教授

(按大學英文字母次序排列)

(旺報 )