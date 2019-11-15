2019台中學國際研討會」今(15)、明日在中興大學登場，以「創新城市、共融台中」為主軸，涵蓋地方創生、數位科技、青年創業、城市認同、智慧城市等多項議題，探討台中深耕發展歷程；邀請日本、香港、韓國等國外專家學者與市府人員、民眾分享經驗，盼讓台中展望未來、迎向國際。

副市長令狐榮達出席開幕典禮時表示，台中學國際研討會第三年，第一年「探索-Discover」、第二年「識別-Identify」，今年「Yes,Taichung」，循序漸進加強居民認識台中、增加認同感。

市府推動台中學，從教育局「優遊台中學」、文化局「台中學」出版品，以及今日台中學國際研討會，盼讓在地學子與市民，對台中有更深的了解，進而發展對台中的情感與認同。

令狐副市長指出， 2020台灣燈會以「璀璨台中．曙光再旺」為主題，「旺」字象徵台中市承載點亮台灣的使命，相信身為台灣第二大城的「台中」，從經濟、制度、教育、生活等層面都將越來越好。

中興大學副校長黃振文表示，這次台中學國際研討會適逢中興大學百年校慶，期許台中跟中興大學攜手並進，以過往經驗展望未來，迎向國際。

研考會主委吳皇昇表示，台中學是一項三年期的計畫，提供國際對話與在地迴響的平台，市府官員、學術界與市民共同探討關於台中的過去、現在及未來，藉此提升台中認同感；涵蓋地方創生、數位科技、青年創業、城市認同、智慧城市等多項議題，辦理三場專題演講、兩場焦點座談、四場論文發表、一場圓桌論壇以及城市觀摩活動，研討會內容將轉化為台中政策發展建議，提供市府施政參考方向。

研考會指出，開幕式開場歌曲「再會中港路」描述年輕人離開台中家鄉到外地打拼，台中學討論重點：「我們能如何協助青年創業及深耕台中。」市府邀請香港數碼港的Snapask公司經理Ingrid Chung，介紹香港數碼港及青年創業的歷程，期待透過國外成功經驗，給台中這座城市新的啟發。

市府研考會今日舉行2019台中學國際研討會開幕式，特別安排「再會中港路」、「山櫻花」兩首充滿台中味的歌曲開場，令狐副市長、市議員賴義鍠、李天生、立法院中南部辦公室主任賈鴻奎、研考會主委吳皇昇、勞工局長吳威志、文化局副局長曾能汀、中興大學副校長黃振文、日本明治大學工商管理學院副教授菊地端夫、香港snapask公司資深業務發展經理Ingrid Chung等人也都出席參與。

(中時 )