《微熱山丘》全球果實計畫第2發，推出日本「蘋果酥」。（微熱山丘提供／廖志晃南投傳真）

《微熱山丘》執行「全球果實計畫」，今年初推出榴槤甜點品牌《FORBIDDEN馥餅殿》後，11月再推第2個合作案，選用日本青森經典的紅玉蘋果，製作出甜中帶酸美味的「蘋果酥」，賦予蘋果甜點全新的樣貌與體驗，以真實美味開啟與世界的交流。

紅玉蘋果在涼爽、鮮少降雨的氣候長成，香氣濃郁、甜中帶酸，屬於貼近原始的品種，因為鮮果銷售對於外觀的要求，為了使紅玉蘋果如其名，果皮紅艷均勻，生長過程必須手工摘取不必要的葉子，並每日轉動果實，複雜的人工栽種過程，讓紅玉蘋果失去農民青睞，產量日漸減少，經典甜中帶酸的風味也逐漸被其它偏甜的品種取代。

紅玉蘋果的境遇，與台灣土產鳳梨情況相似，讓致力於發掘在地美好的《微熱山丘》，透過「全球果實計畫」合作，推出全新產品「蘋果酥」。

《微熱山丘》以糖漬慢煮，維持蘋果果丁的色澤與清脆口感，再調製適當的比例，讓紅玉蘋果甜中帶酸的特殊風味完美封存，專為蘋果酥開發的烘焙工藝，讓經過加溫烘烤的蘋果酥，保存清新淡雅的香氣與口感。

蘋果酥外皮以日本麵粉、法國奶油與健康飼養的鮮力蛋揉製而成，酥皮上薄如雪的檸檬糖霜，甜而不膩，提升風味層次，也賦予蘋果甜點視覺、嗅覺與味覺的全新體驗。

產品外盒印上專屬的紅玉蘋果插畫，配上《微熱山丘》經典的布提袋，清新可愛的包裝及甜點風味，適合朋友相聚的優閒下午，搭配日月潭的紅玉紅茶更是最佳茶食組合！即日起，「蘋果酥」在《微熱山丘》全台門市、To Go專櫃與EC通路正式販售。

(中時 )