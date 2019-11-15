今夜18:00香港警方記者會上宣布「不容任何人以市民福祉作要脅」的態度後，引起聚集於中文大學的示威者不滿，曾於今晨開放通行的主要幹道吐露港公路，再度被該校園內示威者以對過往汽車投擲汽油彈的方式封路。為安全起見，警方已安排疏導車流調頭。而在中文大學校長段崇智發出公開信後，中大校園內的示威者漸減，許多人開始收拾物資準備撤離。

綜合港媒報導，香港政務司長張建宗今晚在記者會上表示，不容任何人以市民福祉作要脅，並表明拒談條件後，占領中文大學的反送中示威者為表達不滿，再度以丟擲雜物及汽油彈封堵中大旁的吐露港公路，並商討是否堅守二號橋或是先撤退。

在香港中文大學旁的吐露港公路2號天橋，13日因示威者在天橋上對過往車輛投擲磚塊而被迫封閉。今晨開單線通車後，於晚間再遭示威者以磚塊與汽油彈封閉。（圖／路透）

原先堅守在中文大學旁吐露港公路上方中大二號橋的示威者，今天凌晨曾宣布開放南北各一線車道24小時，用意是釋出善意，要求港府承諾如期在24日舉行區議會選舉，並釋放所有被捕者與成立獨立調查委員會。但在警方態度強硬的談話後，示威者於晚間7時許決定再次封鎖吐露港公路，開始從橋上往下扔擲各式雜物至路上、並丟汽油彈焚燒，導致公路南北兩線車道遭封鎖，大批車輛只好調頭，警方並在現場進行疏導工作。

警方表示，會盡力確保市民出行的安全與權利，面對局勢進一步惡化，政府一定會採取更果斷措施制止暴亂。

港媒指出，在校長段崇智發表公開信後，中文大學校方開始進行全面撤離行動。中大學生會傍晚發布消息稱，校方已為中大同學及教職員安排兩輛車撤離。新亞書院紫霞樓榮譽舍監郭婉鳳晚間向學生表示，書院決定晚上9時30分強制關閉宿舍，呼籲在宿舍的同學攜帶貴重物品離開，未返回宿舍的同學請勿折返。種種跡象都讓盤據在校園內的示威者認為，中大與其他學校校方已決定跟港府、港警合作。

此外，從12日的二號橋對峙至今已4天，中大校園內留守防線的示威者人數大減。依據明報圖片新聞報導，今天下午起，中大校園內許多前線示威者已開始收拾物資，預作撤離的準備。

(中時電子報)