微風女神郭源元繼《源元不可能這麼可愛》首本寫真創下優異成績之後，再度挑戰自我，推出首本圖文創作《希望你喜歡》即將於11/21（四）開始預購，有別於去年的個人首本寫真是以網路及電視宣傳並進的方式，這次將以網路宣傳為主。不只為了讓粉絲及讀者更能看見源元的繪畫創作長才，更希望能以照片、圖像及影片的形式看見源元的作品與還有聯名設計小物。

首本繪本預購者更加贈限量設計聯名小物。（圖／微風國際提供）

由郭源元親自設計超實用又超可愛的兩款的聯名小物有與LIFEBEAT聯名設計的限量長襪和與PopSockets聯名設計的限量泡泡騷，而三毛及小怪物是詮釋對愛多元性的支持。郭源元平時自然不做作的樣貌擄獲大批粉絲喜愛，不少粉絲將書設定為「預購提醒」，就為搶先搶得繪本，也造成網路未發售前《希望你喜歡》就先登上網路書店即將出版排行榜第一名的奇觀。

郭源元。（圖／微風國際提供）

這次繪本的宣傳文宣堅持不劇透，不僅希望能引起粉絲及讀者對內容的好奇之外，她也希望大家在欣賞繪本時能不受宣傳文宣所拘束，能各自體會自己心中最重要的某個部分，感受內心最深的情感。

(中時電子報)