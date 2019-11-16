「舞動奇蹟」（Strictly Come Dancing）

劍橋公爵夫人凱特以熱愛運動聞名，無論射箭，打網球，甚至連打獵都難不倒她。可是較不為人所知的，就是她和媽媽卡蘿‧密道頓（Carole Middleton）都很愛看BBC的舞蹈電視秀《舞動奇蹟》（Strictly Come Dancing）。

據《時人》（People）雜誌與《浮華世界》（Vanity Fair）報導，威廉王子13日在出席慈善團體「中心點」（Centrepoint）的50週年晚宴時，和首席評審雪莉芭拉斯（Shirley Ballas），還有主持人柯勞蒂亞溫可嫚（Claudia Winkleman）閒聊。當芭拉斯問威廉，他看不看「舞動奇蹟」時，他回答；「我看過這節目幾次。」

不過，他坦承，凱特和卡蘿是節目的忠實粉絲。「凱特是超級粉絲，」威廉說，「而我岳母也很愛看。」威廉甚至開玩笑地反問，為什麼溫可嫚從不跳舞，而主持人則笑道：「我這把老骨頭快散了！」

(中時電子報)