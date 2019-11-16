對於川普政府建議禁止鄉村無線通訊商爭取政府85億美元專款購買華為和中興設備和服務，美國聯邦傳播委員會將於22日表決。對此，美國司法部長巴爾支持禁用華為與中興設備，稱其為總體安全的威脅，「無法被信任」。

據《南華早報》與路透社報導，美國聯邦傳播委員會（Federal Communications Commission）將於22日表決，除了禁止美鄉村無線通訊商禁止用政府專款採購華為與中興設備，並要求移除和替換這兩家陸企設備。而美國司法部長巴爾（William Barr）在給聯邦傳播委員會的信件中指出，「根據他們以往的紀錄表現和大陸政府慣常行為，說明華為和中興無法被信任」。

巴爾表示，華為和中興是美國總體安全的威脅，從它們的行為表現來看，已確切它們就是，並再翻兩家陸企的舊帳，如聯邦檢察官以違反美國對伊朗禁令、銀行詐欺、妨礙司法公正和竊取商業機密為由起訴華為；中興則於2017年對非法運交約3200萬美元美國貨至伊朗認罪。

聯邦傳播委員會主席派伊（Ajit Pai）表示，委員會不會忽視大陸政府企圖利用網路漏洞，以從事間諜活動、植入惡意軟體和病毒，及危及美國重要通訊網路等的風險。

此舉是美國意在禁止美企購買華為和中興設備的最新動作。華為與中興對此並未立即回應置評。華為上週曾稱，在30年業務往來期間，從未在做生意的170個國家有過重大安全相關事件。

(中時電子報)