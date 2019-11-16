聽到「甜瓜」安森尼以1年222萬美元無保障合約加盟拓荒者，最開心的人當屬他的好友「小皇帝」詹姆斯，因為詹皇竟然一口氣連發7則IG限時動態，藉以恭喜甜瓜終於重返NBA，畢竟兩人雖然一直想同隊打球，卻始終無法如願！

詹姆斯一開始發布安森尼穿著火箭球衣照片，且寫，「恭喜我的兄弟回來了！」然後轉發《ESPN》權威記者沃納洛斯基的爆料貼文，以及甜瓜穿上拓荒者球衣合成照、甜瓜近年造型改變圖，最後則是貼出兩人高中時期交手的珍貴照片。

其實詹姆斯如此興奮替好友慶祝，也算替安森尼另類喊冤，因為兩人同樣來自2003年梯次(詹皇狀元、甜瓜探花)，兩人從高中時期就開始建立良好交情，更早就試過同隊打球的方式，可惜始終沒法如願，先前甜瓜失業期間，詹皇也很心急。

詹姆斯甚至曾公開呼籲湖人高層，可以考慮簽下安森尼，湖人高層卻不為所動，詹皇的前騎士隊友帕金斯更爆料，當詹皇還在騎士效力期間，也曾勸說騎士高層簽下甜瓜卻遭拒絕，帕金斯說：「我親眼看過詹皇被騎士總管拒絕過好幾次！」

(中時電子報)