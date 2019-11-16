足底筋膜炎是最常見的腳部疾患，教你如何預防與治療，向足跟痛說bye-bye。

50歲的林媽媽每天早上起床，腳一踩地，足跟就出現劇烈的刺痛感，走了十多分鐘後才逐漸緩解。最近她在辦公室坐久了，一站起來腳也開始痛。醫生說，她得了「足底筋膜炎」。她心想，我每個週末努力地爬山、慢跑維持運動量，怎麼會得足底筋膜炎呢？

我們的腳骨相當精密且強壯，小小一隻腳就有26塊骨頭，除了腳掌與腳趾的蹠骨與趾骨外，腳踝處還有距骨、舟狀骨、骰骨、楔狀骨、跟骨等等，為了固定這些骨頭，骨頭間有一百多條如粽子綁繩般的韌帶把這些骨頭牢牢繫住。除了韌帶外，需要靠一條「脛後肌腱」，從小腿後側延伸到腳內側來支撐起足弓；足底還有個扇形的結締纖維組織——筋膜，從跟骨延伸到五個腳趾，像「漁網」般撈住這些骨頭，在走路時，會隨著步伐一張一弛。這片足底筋膜就像是人體的天然避震器，承受我們全身的重量並吸收來自地面的反作用力。

足底筋膜炎會發生的原因很簡單，「就是退化，」台安醫院復健科主任鍾佩珍直白地說。年輕時，足底筋膜因為有強壯的韌帶、肌腱協助，不需要花太多力氣在支撐腳，然而隨著年紀增長，身體各部位逐漸退化，韌帶、肌腱也不例外。此時正常使用，或許不致造成足底筋膜的傷害，但若體重過重、使用不當，如時常走凹凸不平的路面、愛踩公園的健康步道、爬坡、慢跑……等等都會導致已經退化的韌帶、肌腱不斷耗損、鬆掉，最後就只剩足底筋膜來支撐身體重量。

鍾佩珍觀察足底筋膜炎病患一脫掉鞋、襪站著時，可以看到這些病患的足弓塌陷、變形，主因是脛後肌腱失去支撐功能，形成了內轉足（或稱內旋足），「整個結構塌了下來，就更會拉扯到足底筋膜，」鍾佩珍說。

但有些病患因為天生足部結構的瑕疵、重量分配不均，如高弓足的病患因為結構拱起，會先傷到關節；扁平足的患者則是缺乏足弓，結構往內傾斜，最後都會傷到足底筋膜，也容易出現足底筋膜炎。

「下床腳跟痛」是診斷指標

當足底筋膜炎發生後，病人最典型的主訴就是「一下床，腳跟就痛得受不了！」，這也是醫生鑑別診斷的指標。

康寧醫院骨科主任李文吉說明，因為人體60％的負重，須靠兩腳跟骨承受，每天走路跑跳，在跟骨與筋膜交界處，或稱接骨點，容易有撕裂傷。一般小撕裂傷，在休息、睡覺時「纖維母細胞」會幫忙修復好，但當撕裂傷不斷、好不起來成了慢性發炎後，足底筋膜逐漸纖維化，血液循環變差，纖維母細胞就愈難進入受傷區域修補組織。

也因此只要是一段時間不用腳，如睡覺、久坐，要起身踩地時，正在慢性發炎、彈性已變差的筋膜無法應付突如其來的張力，足跟就會有撕裂的痛感，李文吉形容，「就像是未癒合的傷口被粗手粗腳的揭開紗布」，需要過一段時間疼痛才會減輕。李文吉說，在檢查病患時，他會用原子筆蓋端去按壓、檢查病患的痛點，通常痛點會在足跟近內緣處；再來會請病患照X光確診，健康的足底筋膜會呈現完整清晰的弧線，若是典型的足底筋膜炎，因為病灶不斷發炎，或呈現水腫，X光會看不出弧線，再對照上述按壓的痛點，即可判斷是否為足底筋膜炎。

李文吉強調，許多足底筋膜炎患者因為年齡較大，在X光圖中，跟骨處易出現骨刺的退化現象，但骨刺並非足底筋膜炎的原因，拿掉骨刺並無益於改善足底筋膜炎的疼痛。

九成接受保守治療可好轉

雖然痛起來很難受，甚至有人治療很久卻不見好轉，但好消息是，鍾佩珍很有信心地說，只要耐心治療，九成的足底筋膜炎患者經過保守治療就可以有很大的改善。

重點得找出導致足底筋膜炎的不當生活習慣，並改掉它。「這些足底筋膜炎的患者絕對有使用不當，」鍾佩珍語調提高地說，因為太多病患沒有察覺到身體已退化的事實，仍愛爬山、慢跑、習慣扛重物……等等，都可能讓足底筋膜受傷，「很多病患只痛一邊覺得沒事，繼續硬撐，反倒為了避開疼痛，另一隻腳負擔加重，來看病時已經兩隻腳都有足底筋膜炎了，」鍾佩珍搖頭。

若出現足底筋膜炎症狀，最先要做的就是休息，不搬重物、不久走、停止爬山、慢跑等運動。其他保守治療有以下方法：

■藥物治療：口服非類固醇消炎止痛藥、注射類固醇。鍾佩珍說，很多病患排斥吃藥，改用奇怪姿勢去躲掉疼痛，反倒會延伸出其他傷害。吃藥會讓病患減輕疼痛，但不會忘記疼痛，可以時時提醒讓腳休息。

有些醫生會幫病患施打類固醇，但鍾佩珍說，過去她也會幫病患打針，但一打類固醇，痛感會迅速消失，病患容易忘記傷還在，持續磨損足底筋膜，病情反而惡化。

■物理治療。包括超音波、短波，這兩種工具都是藉由物理產生熱能幫助組織再生。

■足底筋膜伸展運動。手扶桌緣，弓箭步，慢慢身體往前傾，後足跟不離地，維持5～10秒，每天2～3次。或是製作一個三角形箱子，高度約10公分，斜邊長大於自己的腳長，放在牆邊。扶牆，站上斜邊，維持5～10秒，重複5～10次，以伸展足底筋膜。

■量身訂做鞋墊。許多病患的腳部結構已經變形，足弓消失，需要量身訂做鞋墊將足弓撐起，避免塌陷的足弓不斷拉扯足底筋膜。

圖／pixabay

■熱敷。病患在家可以泡泡熱水，藉由熱讓該處血液循環增加。「熱水是最簡單、最易取得的治療方法，大家都可以做到，只是你要不要做，」鍾佩珍說。

■骨震波

對於長期保守治療不見效、多年足底筋膜炎纏身的病患，近年出現的骨震波是可以嘗試的治療方法。

已為近兩千名病患施打過骨震波的李文吉說明，骨震波是從腎臟、膽囊的體外碎石機發展而來，把震波能量聚焦打在筋膜、肌腱慢性發炎或退化的部位，穿透組織的震波能讓該處產生小隙縫或小傷口，卻不會造成侵襲性的傷害，可以幫助微血管進入血液循環不佳的地方，藉此幫忙組織重新癒合、再生。目前的研究顯示，震波治療足底筋膜炎的效果很好。

施打完骨震波後，不用住院，但病患足跟不能過度負重，讓組織有再生機會。震波效果並不立即，依病患狀況，多數的人約在4～6週後可以改善疼痛的情形。

不過骨震波目前仍屬自費項目，且骨震波有不同機型，依照不同的機型，施打的次數與費用皆不同，目前有須施打三次的療程、每次自費2000～3000元的震波，也有只須施打一次、自費9000元的機種，病患應與醫生詳細討論，依自己的病情與經濟能力選擇。

李文吉的經驗，施打骨震波的患者有九成以上可以獲得改善，少部份因為體質、施打骨震波時定位不準或恢復不理想等原因施打多次仍未見好轉，則需要考慮疼痛並非足底筋膜炎造成的。

李文吉曾收治一名在其他醫院施打過三次骨震波卻未見好轉的30歲男性病患，因為病患仍很年輕，且無典型足底筋膜炎下床踩地腳跟痛的症狀，主訴是走久了才會痛，李文吉懷疑並非足底筋膜炎，經過檢查後決定開刀，才發現是跟骨與足底筋膜之間長了血管瘤，只要走久了，血管瘤就會腫脹，出現疼痛。在拿掉血管瘤後，病患的足跟疼痛也就跟著消失了。

其他如足踝三關節的退化性關節炎、跟骨的應力性骨折、足底蹠肌肌炎、足付骨隧道症、或神經纖維瘤、甚至肌肉層脂肪瘤…，也有可能導致足底疼痛，也因此醫生需要詳細的鑑別診斷才能確定是否為足底筋膜炎，再給予適當的治療。

■內視鏡筋膜切開術

除了骨震波外，保守治療無效的患者也可嘗試內視鏡筋膜切開術，在腳底跟骨處、或是從腳底側面開刀進去，從內視鏡去觀察筋膜的樣子，確定並非血管瘤、脂肪瘤、神經纖維瘤等腫瘤引起的疼痛後，且筋膜纖維化嚴重時，可以特殊刀刃在筋膜橫向劃開，目的並非切斷筋膜，而是把筋膜放鬆，李文吉說明。

鍾佩珍提醒，若真需要開刀一定要多諮詢不同醫生，確定只能開刀處理時再開刀。

正視老化，慎選運動

治療足底筋膜炎，病患必須正視自己老化的事實。「每個人都會老化，」鍾佩珍直言，40歲開始就要慎選運動，生病了就要調整生活習慣，「我可以幫你把破掉的鏡子修好，維持生活上的需求，但裂痕一定還在，你若不小心用，還是會裂開（復發）！」

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(中時電子報)