為了針對林書豪季前允諾每投進1顆三分球，就捐款3000人民幣給公益團隊，江蘇15日賽前特別發布新聞，只要豪哥每次三分出手落空，江蘇也會捐出3000人民幣，沒想到豪哥此役三分球只有投2中1，讓江蘇賽後只好另類加碼捐款數字。

江蘇肯帝亞官方微博賽後貼文，「林書豪三分投得太少啦，所以他投丟的球我們全買單！12個球乘以3000等於36000，將全部捐贈姚基金希望小學籃球季項目。」等於豪哥此役募到42000人民幣，因為他自己與北京球團各捐3000人民幣。

只是江蘇的算法有夠另類，因為林書豪此役全場投14中6，含三分球投2中1，罰17中13，等於江蘇把豪哥沒投進的8次出手，加上4次罰球沒進，才可算出12個球沒進的結果，反正也是做公益，相信豪哥不會介意江蘇開的小玩笑。

不過林書豪此役三分出手如此少的主因，仍是江蘇針對他祭出盯人包夾，就算犯規也在所不惜，才讓豪哥出現本季新高的15次防守被侵犯，站上罰球線17次也是本季新高，本季6戰下來，豪哥共被侵59次，可見對手嚴加看管他的程度！

(中時電子報)