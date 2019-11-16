台北陳先生Call in片段。(影片自47:00開始)

資深媒體人陳揮文主持廣播節目，昨晚聽眾Call in單元又有趣事發生，一位台北陳先生Call in至節目中，坦言自己是中間偏綠選民，不僅2016年投蔡英文，明年也會支持蔡連任，不過他不想投韓國瑜的原因，就意外挖出陳揮文的心底話。

台北陳先生Call in至陳揮文節目，坦言他會支持蔡英文連任，被問及若自己當總統會什麼事？他回答：「其實我還是想重啟核四。」讓陳揮文忍不住大笑說：「那你的政見跟韓國瑜有點像欸。」

對此陳先生就說，其實他不討厭韓國瑜，只是不喜歡韓粉，「尤其身邊很多長輩是韓粉，就是會一副教訓年輕人的樣子。」陳先生的答案意外讓陳揮文吐露心底話，「陳先生我跟你講句心裡話，我都被教訓了你是care什麼？」

陳揮文內心話不僅逗樂了這位台北陳先生，陳先生也大讚佩服陳揮文該講的話就敢講，讓陳揮文連忙說不敢，急忙將這通電話掛掉，因為「再給你講下去，我就事情大條了！」

(中時電子報)