一名男子日前表示自己為了女友換車買房，卻看到女友跟前男友上了飯店，讓他立刻痛心分手。不過稍晚男主角女友卻表示自己只是好奇，才進去參觀不到十分鐘就走了，況且前男友的現任女友條件好太多了，就算自己有意思對方根本看不上眼。

日前臉書《UTAR Confessions》發布一則貼文提到，這對情侶從大學就開始交往到現在長達六年，不過女友卻嫌棄男友車子太寒酸，因此為了她換了一輛新車，不過男方的薪水卻只有36000台幣，每個月卻要負擔近一萬的車貸，還有為了女友在市區買的公寓每個月也要花費一萬多的房貸，男方卻在某天看到女友上了一輛別人的賓士車，自己則無助的站在原地，對方還親了女友一下讓他瞬間心裡像是被刺了一刀，女友上車後他開車追了上去，去發現她和他進了飯店。

中國報報導，男子生氣的說，「我比他帥多了，他的身材足足比女有胖了三倍但從身上的LV跟黑卡，我已經領悟了一件事...」，回家時就決定與女友分手，並將女友的行李丟出去大門，還叫了保安趕走女友讓他在外面待了一夜，不管女友怎麼哀求也不原諒她。甚至表示，原本打算求婚，戒指也買了，現在都不要了永不相見...

不過女主角稍晚也在臉書上澄清，表示前男友一直在國外生活，最近回來探望父母並邀請女主角出席生日會，當時自己也有問男友去不去，只是他自己顧著打電動叫她不要吵。而且她提到前男友已經有女友，對方條件也都比自己好太多，根本不可能。而男友的車子本來就有一堆毛病，但他卻一口氣就換了一部折合台幣超過100萬的車子，而公寓也是買他家人的名字，而男友負擔房貸車貸，她自己也負擔食、衣、住、行還有男友要給家裡的都是由她負擔，自己並沒占多少便宜。

不過女主角也表示，其實看到男友有想要結婚，自己內心很開心，希望兩人可以盡快和好。女主角也深情喊話，「我會等你也願意戴上戒指。」

(中時電子報)