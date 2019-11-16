台中市府正在規劃屯區捷運，市議員張玉嬿、謝志忠15日在議會質詢指出，大平霧捷運銜接綠線形成環狀路網，劃分為北屯至太平段及太平至大里段，現有五個路線評估中，要求市府加速進行，及早與藍線的綜合規劃合併，讓捷運開進太平。

張玉嬿表示，2016年底大平霧捷運可行性研究委辦費一千萬元被國民黨議員刪除，經她和立委何欣純在2017年3月分別去找交通部和市府爭取協調才敗部復活，後又幾經波折，一直到2017年底才以1580萬過關進行評估。

她强調，目前大平霧捷運的期中規劃，是自捷運綠線大慶站由文心南路往南至大里、太平再轉至北屯銜接綠線G1站形成環狀路網。路廊規劃以太平祥順公園為中間點，劃分為北屯－太平段及太平－大里段。

張玉嬿指出，北屯至太平段的路線有二條路線，路線長度分別是5.1公里、6.5公里，均由祥順路往南，直抵新平路或宜平路；太平至大里段規劃3條路廊方案，路線長度分別是約8公里、10.2公里及10.5公里，分別由環太東路、甲堤路、宜平路出發，終點均至綠線大慶站。

張玉嬿、謝志忠表示，市區與屯區軌道運輸串聯有其必要性及急迫性，期末報告應該加速進行，儘早為計劃提出說明以及進行蒐集輿情反映，要求預定路線要精準評估，讓規劃貼近民意，別再紙上談兵，讓捷運早日在太平區上路。

(中時 )