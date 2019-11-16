耶誕節腳步近了！座落於新北耶誕城萬坪公園園區，卡娜赫拉的小動物聖誕主題快閃店「卡娜赫拉的閃閃耶誕夢」也在11月15日隨著新北歡樂耶誕城同步展開！除有巨型扭蛋機、粉紅燈海專區外，卡娜赫拉的小動物化身耶誕村民，等著粉絲村民來合照！主題店除有「卡娜赫拉的閃閃耶誕夢」耶誕限定商品，也超多冬日幸福小物，還有夢幻甜點、飲品等！為期45天「卡娜赫拉的閃閃耶誕夢」粉紅燈海夢幻專區驚喜不斷，歡迎大小朋友來這慶耶誕！

攻略1.：與卡娜赫拉的小動物拍出超萌耶誕村限定網美照

 入村的拱門處，有超萌車掌P助指揮著所有旅客一同進入耶誕村，「歡迎光臨來到卡娜赫拉的閃閃耶誕夢歡樂小村莊」，緊跟車掌P助進入歡樂的耶誕村吧！

 來到「P助與粉紅兔兔的耶誕小營地」，依偎著冬夜裡的溫暖營火，和卡娜赫拉的小動物取暖。

 P助在魔法薑餅屋前的小板凳上開一場小小的演奏會呢！趕還可以與P助一起坐在板凳上，一起高歌歡唱慶耶誕！

 P助與粉紅兔兔在堆雪人啦！歡喜迎接冬天的到來，來跟熱情的P助與粉紅兔兔一起打雪仗吧！

 卡娜赫拉的小動物的夢幻耶誕雪景閃閃小相框，搭配耀眼燈光，P助與粉紅兔兔正熱情地打聲招呼說：耶誕快樂！

攻略2：卡娜赫拉的粉絲見面會，還有巨型聖誕樹扭蛋可～

大大的聖誕樹，掛滿了每一個人的耶誕祈願，而樹裡更是藏著驚喜！轉一轉扭蛋，還有機會獲得卡娜赫拉的小動物可愛商品喔！轉完了扭蛋也別忘記，卡娜赫拉的小動物要登場啦！11月30日及12月21日兩日限定！

攻略3.：耶誕首發可愛商品

首次登場卡娜赫拉的閃閃耶誕夢手機包膜、行動電源也飄粉紅！冬天只有一個人出門也沒有關係，P助與粉紅兔兔耶誕限定卡夾陪你搭乘大眾交通工具，還有超萌卡娜赫拉的小動物耶誕風隨身鏡，補妝也超可愛！

攻略4.：首次登場的卡娜赫拉與小動物限定餐車

有可愛又美味的卡娜赫拉的小動物爆漿熱壓吐司、外國朋友必嚐台灣在地珍珠奶茶口味，吃一口就愛上！ P助最喜歡的德式香腸佐蜂蜜芥末醬，搭配新鮮鳳梨及燒臘，給你衝突又融合的味蕾！三款小動物限定雞蛋糕可愛到捨不得吃啊！還有暖呼呼冬日熱銷的卡娜赫拉的小動物限定飲品，棉花糖歐蕾好可愛又愛。

卡娜赫拉的閃閃耶誕夢

期間：108年11月15日至109年1月1日

時間：11:00 - 22:00 (最後排隊入場21:30)

地點：萬坪都會公園 (板橋捷運站一號出口)

(中時電子報)