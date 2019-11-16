新北耶誕城於11月15日歡喜開城，將展開為期45天浪漫耶誕！耶誕節除吃大餐外，也別忘了耶誕禮物！今年在新北歡樂耶誕城有7米高超巨型耶誕禮物。今年於板橋站前廣場設置的Miravivi耶誕禮物屋亮點一籮筐！採搭配燈光造景與造型結構設計好夢幻，屋內除有可愛商品外，還有座落於新北板橋捷運站三號出口廣場草地上，首次亮相的造型屋體，白天夜晚都好拍。

板橋站前廣場竟有7米高超巨型耶誕禮物盒！新北板橋捷運站三號出口站前廣場首次合作Miravivi耶誕禮物屋主題裝置藝術，大膽設計出高達七米超巨型耶誕禮物盒，為期45天快閃活動，快來拍出你的專屬長腿美照吧！

耶誕節就是要拍照打卡！這裡有立體2米寬超大驚喜禮物盒，就跟另一半說要這個吧！坐著拍、站著拍都能拍出專屬你的禮物盒系列照片；還有超級星光大道伸展台 最閃耀之星！有如時尚麻豆，站在伸展台一般，最佳回眸獎就是你！

耶誕禮物屋也有可愛商品，如「玩具總動員4」四合一隨身收納包、經典米奇、米妮系列商品，三件組條紋超值萬用包、米妮的大蝴蝶結手機萬用包、米奇經典大手套卡夾，以及小熊維尼、史迪奇、米奇米妮三款耶誕限定版手機殼等。

動動小手在Facebook、IG追蹤Miravivi，即可獲得抽取耶誕襪七彩禮物球乙次！親子放電的好去處絕對不容錯過的週末強檔活動，就在Miravivi耶誕禮物屋主舞台，小小孩世界的超級偶像救援小英雄將在11月30日舉辦盛大見面會 12月1日親子DIY雪花球手作互動課程，除了動手做，還有耶誕活動小知識分享；超Fashion公主變裝派對也將在12月21日舉辦，邀請成真文創造型師施展魔法，為參加的每一位小公主大變身！12月22日更邀請思多力親子成長團隊一同舉辦說故事互動活動！

Miravivi耶誕禮物屋

期間：108年11月15日至109年1月1日

時間：11:00 - 22:00 (最後排隊入場21:30)

地點：板橋車站站前廣場 (板橋捷運站三號出口)

(中時電子報)