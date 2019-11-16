緊急搶救小水獺！台灣電力公司再生能源處工程師邱明椿於11月13日下午13點左右，在金門縣文化園區管理所停車場，發現小水獺獨自行動，動作遲緩搖晃明顯有異，隨即轉送相關單位處理，由於當時相關資訊不明，基於確保水獺存活，透過林務局野生動物收容救傷計畫，隔日立即後送台北市立動物園，目前仍由獸醫師和保育員持續照顧中。

救傷的歐亞水獺寶寶。（台北市立動物園提供）

該隻水獺由邱明椿先生拾獲並送至金門縣動植物防疫所，再轉交金門縣野生動物保育暨救傷協會獸醫師進行初步檢查，歐亞水獺寶寶在暫置紙箱中活力尚可，對外界好奇，並無緊戒及欲逃脫之行為，測量全身長約47.5公分，為雌性幼獸，體重約0.7kg；由於當時轉交過程並無留下詳細資料，對於發現地點狀況不明，且水獺寶寶鼻腔持續有分泌物的情況，隨即與台北市立動物園接洽，並於隔日（11/14）一早搭乘華信航空公司後送處理。

小水獺由金門縣野生動物救援暨保育協會的王鈺明獸醫師護送抵達松山機場，由台北市立動物園派遣公務車接回園內檢疫救傷中心，並將歐亞水獺寶寶交給主治醫師進行診療，初步檢查結果：精神活動力尚可、小病毒和犬瘟熱快篩皆呈陰性反應、聽診與觸診無明顯異常、身體部分區塊有毛球、未發現體外寄生蟲、犬齒、前臼齒和臼齒已經發育，推測應為2個多月齡剛要轉換食物階段。

歐亞水獺寶寶對於代奶的接受度頗高（張祐佳攝）。（台北市立動物園提供）

歐亞水獺寶寶對於代奶的接受度頗高，只是一開始使用市售的狗貓奶瓶時奶嘴被咬壞，因此改用人類小寶寶的奶瓶餵奶，並搭配餵食鯛魚薄片，但魚肉的接受度不如代奶，其中有幾餐出現只想喝奶的情形，保育員要花費比較長的時間慢慢哄牠吃下魚肉。另外為了提升歐亞水獺寶寶未來野放的可能性，目前獸醫師和保育員在診療或照養的過程中，都必須穿戴全套的防疫設備，遮住大部分的面貌，以避免歐亞水獺寶寶對人類留下太深的印記。

小水獺遊蕩停車場 縣府後送台北市立動物園。（影音由台北市立動物園製作，取自YouTube）

(中時電子報)