白宮首席經濟顧問柯德洛指美中即將達成貿易協議，帶動市場樂觀氣氛。美股今天再創歷史新高，道瓊指數首次衝破28000點；標普500指數週線連6紅，創兩年來最長漲勢。

多方報導美中首階段貿易協議磋商遭遇障礙之際，柯德洛（Larry Kudlow）昨天在一場智庫活動表示，美中即將達成貿易協議，美國總統川普雖然還沒有準備要簽字，但兩國磋商進展「非常好、十分具建設性」。

這番說詞提振投資人信心，美股今天開高走高，尾盤漲勢更盛，道瓊工業指數終場勁揚222.93點，漲幅0.8%，收在28004.89點。標準普爾500指數上漲23.83點，漲幅0.77%，收在3120.46點。以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲61.81點，漲幅0.73%，收在8540.83點。

3大指數都改寫歷史新高紀錄。道瓊指數本週上漲1.2%，週線連4紅；標普500指數本週上漲0.9%，週線連6紅，為2017年11月以來最長週線漲勢；那斯達克指數本週上漲0.8%，週線連7紅。

蘋果公司（Apple）股價勁揚1.2%，收在265.76美元，再創歷史新高。股價走勢與美中貿易關係密切連動的個股也表現不俗，開拓重工（Caterpillar）與波音（Boeing）分別上漲1.3%、1.15%。

財經媒體CNBC報導，近兩年來，美股走勢深受美中貿易重大消息左右，柯德洛今年多次暗示美中貿易談判有積極進展，即使實際進展有限，有時甚至進一步、退兩步，投資人仍受到激勵，樂觀看待兩國化解貿易糾紛。

紐約券商米勒塔巴克公司（Miller Tabak）首席市場策略師梅利（Matthew Maley）今天在投資報告中寫道：「根據川普政府多位高層官員說法，我們總算『即將』和中國達成貿易協議。等等，他們不是前幾週才說過嗎？他們4月底不是還說在談更大的協議嗎？」

梅利指出，美股受消息面激勵上漲不令人意外，但這種漲勢能否維持令人存疑。

美股10月上旬突破夏末秋初狹幅整理區間，川普宣布美中同意協商「首階段」貿易協議、緩和開打近一年半的貿易戰，是關鍵因素之一。美股近幾週屢創歷史新高，本週前4個交易日漲勢熄火，直到今天才湧現旺盛買盤。

華爾街日報本週報導，兩國磋商因取消加徵關稅、中方採購農產品等議題談不攏而陷入僵局，協議能否在12月出爐變數增多。

另一方面，聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）本週赴國會作證，指美國經濟在聯準會今年多次降息後獲得支撐，有助面對貿易局勢變數與全球經濟降溫等挑戰。

最新經濟數據與企業財報也拉抬投資人信心。美國商務部今天公布，美國10月零售銷售月增0.3%，扭轉9月衰退頹勢。此外，美國零售巨擘沃爾瑪（Walmart）昨天公布第3季店面與線上營業額成長3.2%，顯示扮演美國經濟中流砥柱的民間消費穩健。

(中央社)