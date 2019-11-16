北科大資工系學生賴致愷7月24日由父親陪同前往美國阿拉巴馬州奧本大學就讀，但8月17日開學日第一堂課未出現，自此失蹤。警方本月10日在阿拉巴馬州李郡小屋中（Lee County）發現一具屍體，確認後為台灣留學生賴致愷（Lai Chih-Kai）。

賴致愷透過北科大3+2雙聯學位課程赴美國阿拉巴馬州奧本大學（Auburn University）交換、進行碩士課程，7月24日抵達該校，8月19日本該出席開學後第一堂課，卻遲遲未現身，指導教授透過該校台灣留學生會前往宿舍找人，發現賴致愷行李都在，就是不見人影，通報失蹤。

失蹤近3個月後，美國警方10日在阿拉巴馬州李郡的一處小屋中發現的一具屍體，經指紋辨識後，認死者為台灣北科大留學生賴致愷。

據早先警方先前的初步調查指出，沒有跡象顯示賴致愷遭暴力對待或是謀殺。而賴致愷的父親及北科大教授已在8月29日抵達美國，經我國駐亞特蘭大辦事處協助下拜會奧本大學校方與當地警方，我辦事處指出，美方也相當重視本案，承諾會全力偵辦。

(中時電子報)