在台灣許多人都會騎Ubike代步，不僅環保又能藉機運動，可說是一舉兩得，不過借了Ubike可要記得歸還，像是藝人GINO過了18個小時才想起來忘記歸還，刷悠遊卡扣款時，金額高到直呼：「我覺得Ubike要發VIP給我」。

GINO臉書上傳一張歸還Ubike的照片，只見他刻意將金額部分打碼，表示自己騎一晚騎去購物，沒想到接個電話就忘記是騎Ubike來的，因此把車留在原地就回家，直到隔天收到簡訊，才驚覺逾期未還車，算算時間竟過了18個小時，因此詢問網友：「猜猜看UBIKE停了18個小時才歸還要多少錢」？

GINO借Ubike18小時忘記歸還，扣款金額高達上千元。（影片／GINO臉書）

GINO把Ubike牽回去歸還時訊，刷卡扣款前還拿出手機錄影，只見卡刷下去螢幕上顯示金額高達1155元，讓他無奈表示：「我覺得UBIKE要發VIP給我」，對此網友也紛紛留言：「不止要發VIP給你，更應該找你去代言了」、「不止要發VIP給你，更應該找你去代言了」、「這樣下次就會記得歸還了」。

(中時電子報)