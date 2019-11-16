台中市太平區一汽車維修工具工廠發生凶殺案，事發後警方在現場拉起封鎖線，積極蒐證。（民眾提供／台中馮惠宜傳真）

台中市太平區一汽車維修工具工廠發生凶殺案，警方漏夜帶回涉案的帕姓泰籍移工釐清案情。（民眾提供／台中馮惠宜傳真）

台中市太平區工業20路一汽車維修工具工廠，15日深夜23：30驚傳外籍移工兇殺案，泰國籍42歲泰籍帕姓移工疑似與39歲泰籍移工酒後起衝突，帕姓移工隨手拿起鐵工廠鐵條將他姓移工狂毆致死，經送醫搶救仍不治，警方漏夜將帕男帶回，釐清案情，將依根據相關證據，依法移送究辦

這起案件發生在15日深夜約23：30，兩名在汽修廠工作的移工，下班後喝酒放鬆，不知為何一言不合，帕姓男子竟拿起工廠內鐵棒，攻擊他姓男子頭部及下巴，導致頭部、頸部、腹部嚴重挫傷、倒臥血泊中，經送大里仁愛醫院後不治。

轄區太平警分局宏龍派出所接獲消防隊轉報後立即前往現場，當場逮捕涉嫌毆人致死的帕姓移工，為了解案情，警方也連夜找來泰文翻譯協助，目前太平警方正釐清案情，並根據相關證據，將帕姓移工依法移送究辦。

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(中時 )