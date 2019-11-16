台中市太平區工業20路一汽車維修工具工廠，15日深夜23：30驚傳外籍移工兇殺案，泰國籍42歲泰籍帕姓移工疑似與39歲泰籍移工酒後起衝突，帕姓移工隨手拿起鐵工廠鐵條將他姓移工狂毆致死，經送醫搶救仍不治，警方漏夜將帕男帶回，釐清案情，將依根據相關證據，依法移送究辦
這起案件發生在15日深夜約23：30，兩名在汽修廠工作的移工，下班後喝酒放鬆，不知為何一言不合，帕姓男子竟拿起工廠內鐵棒，攻擊他姓男子頭部及下巴，導致頭部、頸部、腹部嚴重挫傷、倒臥血泊中，經送大里仁愛醫院後不治。
轄區太平警分局宏龍派出所接獲消防隊轉報後立即前往現場，當場逮捕涉嫌毆人致死的帕姓移工，為了解案情，警方也連夜找來泰文翻譯協助，目前太平警方正釐清案情，並根據相關證據，將帕姓移工依法移送究辦。
★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！
★中時電子報提醒您：酒後不開車，安全有保障
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。