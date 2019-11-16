南投縣牙醫師公會自民國100年成立巡迴醫療團後，積極投入南投縣偏鄉醫療資源不足地區提供巡迴醫療服務，牙醫師必須克服場地限制，自備耗材、氣動幫浦以及簡易躺椅克難進行治療。（吳建民提供／台中馮惠宜傳真）

執行巡迴醫療時，牙醫師必須克服場地限制，自備耗材、氣動幫浦以及簡易躺椅克難進行治療。（馮惠宜攝）

南投縣仁愛鄉全鄉幾無牙科診所，但透過南投縣牙醫師公會巡迴醫療團深入各社區、學校提供巡迴醫療服務，牙醫師們用躺椅取代治療椅，攜帶沈重的耗材器械，克難執醫，提供從國小到國中9年一貫的服務，也締造出國中畢業生零齲齒的漂亮成績單。

南投縣有信義、仁愛兩個山地鄉，其中仁愛鄉面積超過整個彰化縣，33個部落分布在海拔400公尺至3000多公尺之高山峻嶺中，整個鄉幾乎是沒有一家牙醫診所，部落居民到最近的埔里就醫，至少要3小時，而且路況很差，往往下過大雨就坍塌。

南投縣牙醫師公會自民國100年成立巡迴醫療團後，積極投入南投縣偏鄉醫療資源不足地區的定期、不定期巡迴醫療服務，巡迴地點包括3個醫療站、72個學校醫療點、19個社區醫療點，服務據點遍及南投縣境內偏鄉各地，107年提供1650個診次，服務了8475個病患人次。

而由於醫師們的投入，偏鄉民眾急、慢性牙疾的問題舒緩了，學童口腔衛生明顯改善，以仁愛鄉為例，南投縣醫師公會理事長吳建民說，9年前初到部落學校時，幾乎每個學童一張口都有7到8顆蛀牙，最嚴重的是乳牙蛀光光。

但因為他們持續9年巡迴學校醫療點，部落國小學生有6年的時間接受牙醫師入校醫療及保健照護，上了仁愛國中，又有3年的牙醫師入校園追蹤、照護，因而學生從國中畢業時，齲齒率幾乎是接近於零，吳建民打包票，這種成效完勝埔里地區國中畢業生。他也期盼這樣的成效成為一種良性模式，推廣到偏鄉旁的城鎮，甚至是都會區中。

吳建民坦承，這個國中畢業生零蛀牙的成績，全都是南投縣牙醫師公會巡迴療團醫師們用愛與熱情澆灌出來，但醫療團近年也遇到醫師年齡逐漸老邁的問題，9年下來參與的醫師也從最初35人到如今只剩下18位，明年更可能剩下15位醫師，他也希望政府部門提出好的對策、及早因應，也建議更多學校醫療點提供固定場地讓牙醫師設置固定的治療椅，不但可減輕醫師的疲憊，也提升醫療品質。

(中時 )