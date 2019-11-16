吳建民每個月抽出三天，帶著太太簡美雲（中）和診所的護士，從埔里開車深入仁愛鄉國小、國中進行巡迴醫療。（馮惠宜攝）

9年下來吳建民說，現在腰椎、頸椎都有骨刺，身體很疲憊，心卻很快樂。（馮惠宜攝）

南投縣牙醫師公會自民國100年成立巡迴醫療團後，投入南投縣偏鄉巡迴醫療，執行巡迴醫療牙醫師除攜帶沈重的耗材，還面臨多數地點沒有專業的牙科治療椅，9年來每個月上山3次提供服務的南投縣牙醫師公會理事長吳建民用躺椅取代治療椅，治療時用手肘撐著固定再進行治療，他坦言，身體很疲憊但內心很快樂，也期盼校方提供固定場所，讓牙醫設置治療椅，除減輕牙醫職業傷害，治療品質也會更好。

每周五吳建民帶著太太簡美雲和診所的護士，從埔里開車深入仁愛鄉國小、國中進行巡迴醫療，他用簡單的休閒躺椅當治療椅，自備的掛號電腦、耗材、007器械箱，還有氣動幫浦，就在學校提供的場地開始為學童看牙，為了屈就治療區，他必須調整腰和頸椎位置壓住躺椅，幾年下來頸椎和腰椎都有骨刺，但他仍堅持上山守護偏鄉居民的微笑曲線。

信基督教的吳建民說，9年前他跟隨牙醫師全聯會投入仁愛鄉巡迴醫療，雖然非常辛苦，但他覺得與上帝同工、解決病人的病痛就是他的責任；他說，仁愛鄉幅員廣大，醫療資源少，如果要帶孩子到埔里就醫，就要耗上半天，家長得放下工作，相當不便，透過牙醫師巡迴醫療，補足這樣的不便。

但他也坦誠，這個成果是投入偏鄉巡迴醫療的牙醫師用熱情支持疲憊身心完成的，希望更多巡迴的學校可以提供固定場地，讓牙醫師設置固定的治療椅和設備，設備和維護牙醫師都能負責，不會造成校方困擾，也可讓治療品質可以更好。

(中時 )