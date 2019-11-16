國民黨不分區立委名單引發爭議，儘管黨主席吳敦義排名昨天往後挪到第14名，並剴切呼籲黨內團結爭取總統勝選及立委過半、所有不愉快消失在空中，但今天中全會仍有人揚言對吳投不同意票。吳敦義今天凌晨由親信幕僚，在黨內line群組發送一則自述心境的文章，除強調「過勿憚改（有過錯不怕改正）」、並引用「丘也幸，苟有過，人必知之」，感謝外界指出他的錯誤。

該篇文章因大量引用《論語》、《孟子》裡孔孟之言，幾乎都是文言文，也引用韓國瑜所言「世上苦人多」，表達他希望拯救生民於水火的初衷。

全文內容如下：

敦義與本黨同志深知，“民之憔悴於虐政，未有甚於此時”；民進黨執政之下，可謂“庖有肥肉，廄有肥馬；民有飢色，野有餓莩”正是世上苦人多;民望之，若大旱之望雲霓！

敦義與本黨同志深知，民事不可緩也；是以見危受命，期拯生民於水火；一本“無為其所不為，無欲其所不欲”；勇於承擔，勇往直前，正如孟子所言：“自反而縮，雖千萬人，吾往矣! ”

敦義與本黨同志深知，“君子之於天下也，無適也，無莫也，義之與比”；是以責無旁貸，義無反顧；察納雅言，從善如流；廓然大公，立天下之正位，行天下之大道！

敦義與本黨同志深知，不患無位，患所以立；期以“舉直錯諸枉，而使枉者直”; 然若有舉措失當不察之處，過則勿憚改；子曰：“丘也幸，苟有過，人必知之”，義亦如是！

敦義才疏學淺，任重道遠，誠惶誠恐，由衷感謝各界指正，尚祈不吝賜教！

(中時 )