1995年後出生的Z世代，經歷921大地震、金融風暴，對職場壞消息毫不陌生；但與此同時，1995年是網際網路元年、1997年Google正式註冊網域，網路的發展，形塑了新一代「數位原住民」，展現有別於千禧世代的性格。

為了瞭解Z世代樣貌，《Cheers》雜誌與全台最大網路社群平台Dcard聯合進行「Z世代全方位萬人大調查」，針對18～24歲的族群，進行問卷調查。本次調查具兩大指標意義，第一，是最大規模針對台灣Z世代的調查、參與人數共11129人；第二，具備最在地的觀點，真實反映出台灣 Z 世代的心聲。

調查中顯示，Z世代勤奮、務實，有8成7的受訪者具有工作經驗，近1成的受訪者工作年資已有3～5年之久，絕大多數都是基層員工，但也有3%已成為主管或企業負責人。

看溝通：更愛社群、圖像、影音的超滑世代

Z世代習慣社群、影音、體驗式溝通。從複選題「哪些是您每天最常使用的資訊管道」（圖表1）中，可看出有高達96%從社群平台獲得，其次才是搜尋引擎（73.8%）和通訊軟體（69.5%）。近一步探究社群使用行為（圖表2），可以發現臉書風潮不再，最熱門的社群平台當屬Instagram（86.5%），第2名是YouTube（73%）、第三名Dcard（50.3%）超越Facebook（50.1%）。顯示Z世代追求有更多隱私、互動的影音圖文交流。

在人際溝通上，Ｚ世代最習慣採取的模式是「Line傳文字或貼圖（48.4%）」、其次是「當面說明（41%）」，僅有5.1%的人習慣打電話。

看未來：多元無典範、且戰且走的新興族群

談到成功典範（圖表3），Z世代最大的特色便是「沒有典範（19.1%）」，其次才是「歌手蔡依林（15.4%）」、「賈伯斯（14.8%）」。顯示其普遍多元開放、去權威化的價值觀。

從消費行為面也呼應此特質。複選題「最能影響您購買某項商品的因素」中，前三名是「性價比（76.9%）」、「網路上的使用口碑（69.4%）」及「實踐認同的價值（例如公平交易、綠色產品）（45.1%）」。值得行銷者注意的是，「網紅推薦（8.7%）」和「代言人（8%）」吊車尾，顯示Z世代對名人加持的行銷手法並不見得買單。

至於Z世代對職場的最大期待。「30歲前最想完成的事情」中，前3名分別是：「找到一生職志（19.5%）、「年薪破百萬（17.1%）」、「擁有屬於自己的事業（14%）」。

進一步針對「對於美好生活的想像？」作答，有40.9%的受訪者強調「財富自由」，其次則是「工作與生活平衡（27.3%）」、「找到喜歡的志業，並且專精投入（16.1%）」。

看職場：更忙與茫的務實主義者

在複選題「最能形容您此刻人生階段的詞彙」（圖表4）中，有超過6成的受訪者認為「忙碌（65%）」、「茫然（60.8%）」最能形容他們所處的人生階段，第三名是「煩躁（33.8%）」；至於「生活最大的壓力源」，有4成3受訪者認為是「未來發展不明確」、其次是「目前收入（11.4%）」；近三成受訪者認為自己是「背負高度責任與壓力的一代（29.7%）」、其次是「前途不明朗的一代（26%）」。

Z世代看「工作的主要目的」，有64.2%認為是「賺取金錢」、其次是「自我實現（18.8%）」。《Cheers》雜誌總編輯盧智芳分析，Z時代的務實性格，源於他們成長過程經歷金融危機及各種就業挑戰和壞消息，自然走向務實。工作目的最大是為了薪水、其次才是自我實現。

有意願到海外工作的人佔73%，最主要原因包括「賺取更高薪水（68.9%）」，其次為「嚮往異國生活體驗（58.7%）」和「培養國際競爭力（52.9%）」。盧智芳強調Z世代的移動力、跨國意願都比上個世代更強，也顯示區域職場的來臨。

在複選題「哪些因素使你加入一家企業？」中，受訪者多數回應，「薪水與獎金制度優渥（71.5%）」、「組織氣氛開放、活潑（59.2%）」和「升遷與培訓制度完善（48.2%）」。對此，盧智芳也對企業提出警訊，指出在所有選項中，「企業品牌或領導人的聲望高」敬陪末座，只有3.7%。

看工作：高感性、重自我，只對個人意義買單

至於「如何看待職場上的成功」複選題中，（圖表5）「實踐自己的興趣與夢想（66.8%）」和「工作時覺得很快樂（57.7%）」和「擁有高薪（42.2%）」，分佔前三名。「對Z世代來說，務實與實踐夢想兩者共存，既矛盾又和諧，和上一代很不同，」盧智芳分析。

至於「不認同的工作觀」複選題中，首推「主動扛起超出職務範圍外的工作（61%）」，其次是「以公司任務為優先，即使與個人生活相牴觸（51.1%）」以及「同事、主管還沒下班，自己也不該走（51.1%）」。即便是針對問卷中3%的Ｚ世代管理者，與此題做交叉分析，前三名仍舊不變，僅略低不到5個百分點，顯示這是Z世代普遍思維。

在「對於Ｚ世代不合理的批評」（圖表6）複選題中，受訪者最抗拒被說「抗壓耐挫性不夠（41.6%）」、其次是「沒有耐心等待或吃苦磨練（34.4%）」，第三是「凡事訴諸社群媒體，卻缺乏實際解決問題能力（30.3%）」。談到目前最關注的議題，複選題結果他們最在乎「年輕人起薪與工作環境（66.4%）」、「社會的公平正義（40.9%）」和「國家競爭力（30.2%）」。

《Cheers》雜誌與全台最大網路社群平台Dcard推動「Z世代萬人大調查」，希望社會對Z世代有更深刻的認識與理解，增加正向的溝通、對話。盧智芳建議管理者要正視「五代同堂」的管理議題，企業端則應縮短獎勵等待時間，並給予明確的晉升機制、用「破關」就提供報酬的方式，與務實的Z世代對話。

至於數位當道，Z世代沈浸在同溫層中的世界，因此消費上也走向分眾化。行銷、溝通的語言要改變，因為他們對科技比對人熟悉，比起純文字，影音圖像更能抓住眼球。盧智芳建議，要善用社群媒體溝通與招募人才，提供友善新人的團體氛圍與措施，才有機會成為Z世代眼中的幸褔企業。

(中時電子報)