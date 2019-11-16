就要車宜靜！吳敦義把謝龍介排15有陰謀…

PTT網友發文、留言。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

國民黨15日召開臨時中常會，再度調整不分區名單。原列第11名的謝龍介被退到第15，不僅位列黨主席吳敦義之後，更打破性別排序原則。網友發現，排在謝後面的正是高度爭議的車宜靜，根據女性優先規定，若當選名次正好在第15名，謝也無緣進立法院，而是要由第16名的車宜靜遞補。

根據《公職人員選舉罷免法》第67條規定，各政黨當選名額婦女不得低於2分之1，若當選人少於當選名額，則由名單後婦女優先分配當選。故國民黨向來有將性別按奇、偶數分配傳統，然此次不分區卻打破慣例——吳敦義與謝龍介兩位男性接連排在第14、15名。換言之，謝雖排第15名，實質上卻是第16名；若韓粉想將謝送進立法院，就必須連車宜靜一起送進去。

網友在PTT論壇發文，直言：「看到沒！謝龍介排第15但實質第16，韓粉再鬧啊！再鬧就把龍介排更後面！」認為吳敦義此舉根本是在「教訓韓粉」，更是在對國民黨總統參選人韓國瑜宣示，不准韓既代表國民黨出征又拿下不分區立委。

文章一出，迴響熱烈。網友紛紛回應：「排第15但實質第16，這是什麼意思？」「女性保障名額」、「排15，但前14即使要發生遞補，依照女性優先也會先讓16補上」、「國民黨真的是外鬥外行，內鬥內行，網內互打免費」、「超傻眼」、「還有這招」。

(中時電子報)