好市多廣受大眾喜愛，時不時推出限量促銷商品，讓不少人瘋搶。近日，好市多有款3合1拿鐵推出特價優惠，竟引發民眾瘋狂搶購，直接豪氣搬走一車，還用紙板備註：「有人的別再拿了！」貼文一出，引發網友熱烈討論。

好市多拿鐵特價引網瘋搶，甚至有人直接整車搬走，還用紙板備註：「有人的別再拿了」。（圖／翻攝自臉書社團）

日前有網友在臉書社團《好市多商品經驗老實說》上PO文，吃完早餐去逛好市多，竟看到大家努力掃貨的身影，更有人直接豪氣搬走一車（上面約20箱），還放紙板備註：「有人的別再拿了！」，讓原PO看了直呼，超級誇張啊！

網友貼出的照片中可見民眾瘋狂掃貨的身影，也讓不少網友好奇，紛紛詢問，「究竟是有多好喝？」、「這好喝嗎？」、「真的那麼好喝？」，後來也有網友貼出其他分店的照片表示，這家也一樣，大家都在狂搬呢！

但也有人歪樓笑說，「怎麼辦？看到寫有人的別拿了，就特別想拿」、「那個搬一車的，應該是早餐店吧？用量很大」、「可能是代購來掃貨吧」。

(中時電子報)