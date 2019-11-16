2020總統大選很熱鬧，從鴻海集團創辦人郭台銘退選，到親民黨主席宋楚瑜宣布參選，再到郭宋在不分區立委的可能合作，其中還有副手搭檔的選擇，竟然也有巧合之處，郭選擇的黃健庭與宋挑中的余湘，他們都是台東新生國中三年一班同學。

現為宋楚瑜副手搭檔的余湘及郭台銘曾親口證實相中的副手人選黃健庭，兩人都來自後山台東，余湘在廣告圈發光發熱，黃健庭則在政壇表現亮眼，不為外界知悉的是，兩人45年前竟是新生國中同班同學。

自由時報報導，黃健庭與余湘民國63年畢業於新生國中在三年一班畢業紀念冊上，余湘是清純可愛的小女生，黃健庭不脫現在的模樣。昔日班導師陳忠正說，三年一班是升學班，余湘是游泳校隊，但個性內斂乖乖的，黃健庭則活潑多了，假日常到野外玩。

陳忠正透露，這班同學感情好，到現在還會開同學會，兩人也聯手回饋母校，由黃健庭居中牽線，余湘曾捐贈平板電腦給新生國中。

(中時電子報)