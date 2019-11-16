根據《TMZ》16日報導，生涯拿過史上最多11次總冠軍的85歲傳奇球星比爾羅素，終在相隔45年之後，在自己家中領取自己的名人堂戒指，包含莫寧、比爾華頓等傳奇球員，以及傳奇播音員邁耶斯一起在羅素家中舉辦簡單儀式。

比爾羅素曾在1959到1966年期間，帶領塞爾提克創造史無前例的8連霸紀錄，如今總冠軍賽MVP獎項，更以他的名字冠名，不過他在1975年就已入選籃球名人堂，卻始終用個人因素為由拒絕出席頒獎典禮，直到今天才曝光原因。

原來比爾羅素一直等待NBA史上第1位在選秀會被選上的黑人球員查克庫柏，被選入籃球名人堂，羅素認為自己絕不可以比庫柏更早進入籃球名人堂，隨著庫柏終於在今年獲選籃球名人堂，羅素才總算願意相隔45年接受名人堂儀式。

「回顧在1975年，我拒絕成為第一位進入籃球名人堂的黑人球員，因為我認為庫柏比我更應該獲此殊榮，」比爾羅素16日在家中表示，「很高興最終看到他入選名人堂了。」羅素的這份堅持，整整持續45個年頭，令人不佩服他都難。

(中時電子報)