國民黨不分區立委名單出爐後引發各界反彈，雖然黨主席吳敦義迫於壓力，再度召開臨時中常會重新調整名單，但新名單出爐後，黨內青壯派大嘆「大悲無言」！據悉，黨內反對勢力集結，將在今（16日）中央委員會投票表決時，投下不同意票，展現反吳力量！

國民黨公布不分區立委名單後引來舉國譁然，吳敦義後雖迫於壓力將自身排序調整至第14名，但爭議的退將吳斯懷依然留在名單中，且更新增捲入共諜案風波的前陸委會副主委張顯耀，讓黨內青壯派大嘆「大悲無言」，有中央委員更私下醞釀在今天中全會對特定提名人投下不同意票。同時因部分黨內人士揚言吳已不適任黨主席，使得此舉也成為吳未來能否保住黨主席之位的風向。

據《ETtoday新聞網》報導，吳敦義這次提出的不分區名單爭議過大，嚴重衝擊國民黨在社會的形象，引發了黨內強烈大反彈，其中馬系、連系、洪系、朱系人馬已集結成反吳派勢力，醞釀在16日中央委員會投票表決時，集中選票投下不同意票，展現反吳力量。

(中時電子報)